Какое значение имеет встреча Лукашенко и Орбана: мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Встреча Александра Лукашенко и Виктора Орбана имеет геополитическое значение. Такие оценки визиту венгерского премьера в Минск уже дали некоторые политики в самой Венгрии, несмотря на то, что большая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям. Почему визиту венгерского лидера придают такое значение, узнал в Будапеште шеф европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский.

В условиях всё ещё сохраняющегося карантина в ЕС все без исключения встречи политиков внутри Союза от министров до первых лиц проходят исключительно дистанционно, по видеосвязи. И вот эта картинка, которая приходит сегодня из Дворца Независимости, переговоры в Минске, когда политики проводят их тет-а-тет, демонстративно здороваются за руки, даже обнимаются. Похоже, это вообще прецедент, первая встреча в мире такого рода. То есть геополитика здесь как минимум в том, что это яркий сигнал коллегам – заканчивать с ограничениями и возвращаться к нормальной жизни.

В самой Венгрии, надо сказать, карантина уже практически нет. Страна достаточно эффективно прошла острый период, здесь было выявлено к этому моменту чуть меньше четырех тысяч случаев заражения. И вот после сдерживающих мер к прежней жизни вернулась сфера услуг и вся экономика возвращается к работе в прежнем режиме.

Огромный интерес к визиту премьер-министра Орбана в Минск проявляет венгерский бизнес, представители деловых кругов надеются, что встреча на высшем уровне откроет новые перспективы для новых проектов. Чтобы ускорить эти процессы, появилась инициатива создать деловой совет (это такие рабочие группы, куда, в первую очередь, войдут бизнесмены). Нам стало известно, что с венгерской стороны её может возглавить Золтан Дунаи, директор венгерского отделения Stadler, человек очень известный в местной деловой среде, который очень глубоко погружён в бизнес-процессы Венгрии с Восточными партнёрами.

Золтан Дунаи, директор венгерского отделения компании Stadler: «Я думаю, что потенциал очень достаточный, намного больше, чем сегодняшние результаты, которых мы достигли. Поэтому, я считаю, создание делового совета очень уместной инициативой. Такие деловые советы уже срабатывают между Венгрией и некоторыми странами. Я думаю, с Республикой Беларусь это имеет место, имеет важное значение и перспективы. Если меня попросят, то я с удовольствием возьму на себя такую функцию, вплоть до возглавленная такого делового совета».

Все понимают, что минские договоренности ещё должны лечь на бумагу. Очевидно, что то, о чем говорили сегодня в Беларуси, обретёт форму поручений и откроет перспективы бизнесу. В успехе здесь, похоже, не сомневаются, потому что Виктор Орбан – это человек слова, как собственно и Президент Беларуси. А значит, если договорились, результат обязательно будет.

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