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Цепкало высказался в Гродно о строительстве АЭС и рассказал, почему нам нужны лоукосты

06.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродно для кандидата в кандидаты в президенты Валерия Цепкало — город особенный. Он здесь родился, прожил все детство и юность. Здесь живет его мама, к которой он обычно приезжает в гости. А 5 июня Валерий Цепкало приехал уже в новом качестве — поговорить с потенциальными избирателями и ответить на вопросы жителей города.


На встречу с Валерием Цепкало на площадь Советскую пришли около 300 человек. Пикет прошел спокойно, без каких-либо инцидентов.

Около двух часов Валерий Цепкало, который в Гродно приехал вместе с супругой Вероникой, отвечал на вопросы гродненцев. Людей интересовало количество собранных подписей, строительство АЭС, отношение претендента в кандидаты к недавним высказываниям Лукашенко, пенсионной реформе, работе судов и «матчынай мове», которую Цепкало пообещал подтянуть, потому что пока «стесняется говорить на белорусском языке», хотя в школе имел по данному предмету «5». А вообще в языковом арсенале Валерия — польский (потому что Польша рядом), английский (в совершенстве) и финский (нужен был для работы).


Достаточно долго Валерий Цепкало говорил о своем особенном и теплом отношении к Гродно и о том, что знает здесь каждую улицу и практически каждый дом. Он рассказывал о своих родителях, которые более 30 лет проработали на «Гродно Азоте». Цепкало признался, что считает Гродно идеальным местом, где можно комфортно жить, а также найти работу.

— В рамках этой кампании я посещаю и города, и поселки. И вижу, как там обстоят дела. В Минске легче найти работу, но иногда долго добираться до нее. Есть небольшие городки, как, например, Кореличи, в которых мы были. Там жить хорошо, но есть проблема с работой. Город же в 300 тысяч населения — это идеальное место для того, чтобы привлекать сюда инвестиции, располагать технологичные предприятия, хорошо жить и отдыхать.


Он вспомнил, как в Гродно бывшие царские казармы реконструировали под нужды Парка высоких технологий и открыли здесь его филиал. Цепкало убежден, что похожие старые объекты архитектуры необходимо реконструировать и размещать там технологичные кластеры. И такие примеры применения старинных зданий есть и в Европе, и в Америке.

Также Валерий Цепкало убежден, что Гродно нужен свой современный аэропорт, который бы обслуживал компании-лоукосты.


— Все равно Гродно не летает через Минск, выбирая для себя Вильнюс. Поэтому надо развивать местный аэропорт. И пусть каждый имеет возможность полететь за 50 долларов в любую точку Европы. А европейцы бы прилетали к нам, тем самым развивались бы туризм и инфраструктура областного центра.


Претенденту также задавали вопросы о реформах, которые он бы хотел провести, и о том, что бы он хотел изменить. Подробно он отвечал на эти вопросы в интервью TUT.BY.

Затронули гродненцы и тему строительства АЭС около Островца.

— Белорусская АЭС — действительно очень серьезная проблема. Колоссальной ошибкой было занимать деньги у России на развитие той сферы, где у нас нет ни технологий, ни сырья. Важно было идти по пути повышения эффективности существующих теплоэлектростанций и развивать альтернативную энергетику. Что сейчас делать с АЭС? Нельзя просто остановить все и сказать России, что мы закрыли проект и деньги не отдадим. Если есть серьезная озабоченность со стороны Литвы и ЕС, то можно сделать так: дайте нам эти 10 млрд, мы их отдадим России, а АЭС закроем.

Присутствующие начали аплодировать.


Гродненцев интересовало и отношение Валерия Цепкало к задержанию блогера Сергея Тихановского и к высказываниям Александра Лукашенко.

— По поводу задержания — мы уже прокомментировали эту ситуацию, выразили свое мнение и отдали свои подписи с супругой за Светлану Тихановскую. Я считаю, что открытый, свободный обмен мнениями в отношении прошлого, настоящего и будущего — это хорошо. Священное право любого человека — это возможность выбирать. Что касается обвинений — мы к этому привыкли и воспринимаем их как часть политической культуры. Я хочу, чтобы на место такой заносчивости и грубости пришла другая форма общения с людьми и на политическом уровне, и на индивидуальном. Чтобы все это было заменено на взаимоуважение, чтобы люди относились друг к другу с теплотой и добротой. И чтобы не оскорбляли людей вне зависимости от того, на каком месте социальной лестницы человек находится, каким состоянием здоровья он обладает, молодой он или старый. Я не хочу давать никаких оценок. А просто хочу, чтобы у нас была другая экономика, политика и культура.


Что касается имущества и какого-то компромата, который якобы есть на Цепкало, претендент в кандидаты отметил: скрывать ему нечего, а «каждый ящик с гвоздями и даже каждый гвоздь» задокументированы. Если Валерия Цепкало зарегистрируют как кандидата в президенты, а на данный момент собрано уже более 64 тысяч подписей, то в декларации, которые все кандидаты должны заполнить, будет все отражено.


После встречи гродненцы еще долго не отпускали земляка, жали ему руку, фотографировались с ним, а некоторые даже принесли подарки, которые и вручили Цепкало.






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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Гродно для кандидата в кандидаты в президенты Валерия Цепкало - город особенный. Он здесь родился, прожил все детство и юность. Здесь живет его мама, к которой он...
 
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