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Несовершеннолетний бесправник был остановлен ГАИ в Малоритском районе
05.06.2020 22:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД заметили мопед «Хорс Альфа», движущийся по полевой дороге вблизи деревни Мельники. Водителю был подан сигнал об остановке, что последний и выполнил. За рулем транспортного средства оказался 16-летний житель деревни Мельники, не имеющий права управления. Молодой человек рассказал инспекторам, что пока дома никого не было, он взял ключ от мопеда и поехал за другом, чтобы вместе отправиться на озеро.
В отношении сельчанина составлены четыре административных материала, в том числе за управление транспортным средством без права управления.
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В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД заметили мопед «Хорс Альфа», движущийся по полевой дороге вблизи...
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