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Несовершеннолетний бесправник был остановлен ГАИ в Малоритском районе

05.06.2020 22:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД заметили мопед «Хорс Альфа», движущийся по полевой дороге вблизи деревни Мельники. Водителю был подан сигнал об остановке, что последний и выполнил. За рулем транспортного средства оказался 16-летний житель деревни Мельники, не имеющий права управления. Молодой человек рассказал инспекторам, что пока дома никого не было, он взял ключ от мопеда и поехал за другом, чтобы вместе отправиться на озеро.

Несовершеннолетний бесправник был остановлен ГАИ в Малоритском районе

В отношении сельчанина составлены четыре административных материала, в том числе за управление транспортным средством без права управления.

Госавтоинспекция области обращается к родителям и призывает их отслеживать местонахождение своих детей. Летние каникулы только начались, впереди у ребят множество свободного времени. Важно, чтобы оно прошло интересно и, самое главное, безопасно.

Сотрудники ГАИ также призывают молодых людей проявить сознательность и понимать, что их игры с транспортными средствами могут закончиться не очень хорошо. Садясь за руль транспортного средства, не имея права управления, вы подвергаете свою жизнь и жизни других людей смертельной опасности. За свои поступки вы также отвечаете самостоятельно, а каждый, на ваш взгляд, «невинный» проступок может обернуться серьезными проблемами в будущем.

 
 
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  В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД заметили мопед «Хорс Альфа», движущийся по полевой дороге вблизи...
 
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