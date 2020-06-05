Международная цирковая труппа «застряла» под Брестом. Как артисты обходятся без выступлений?

Источник материала: ОНТ

В сложной ситуации из-за пандемии оказались артисты цирка. Международная труппа, приехавшая с гастролями в Брест, была вынуждена отложить выступления до лучших времен. Вот уже второй месяц артисты гостят под Брестом в учебно-развлекательном центре «Парк Полянка», где их приютили неравнодушные люди.

Героини «Восточной сказки» – Айгуль, Чулпан и Зухра, как и все артисты, из-за пандемии находятся в вынужденном отпуске на неопределенный срок. Но брестский климат, кажется, животным понравился, впрочем, как и местные лакомства – их приносят неравнодушные люди. Больше всего верблюды любят яблоки и морковь.

Новое место пристанища – парк недалеко от Бреста. Это вынужденная мера. Продолжить гастрольный тур пока нет возможности – все массовые праздники запрещены. Но к кочевой жизни артистам не привыкать – в парке есть все необходимое для тренировок и быта. Правда, соскучились по зрителям.

София Гловацкая, артистка цирка: «Очень соскучились! Это такие эмоции, драйв! И так сейчас грустно сидеть, потому что мы могли бы работать, даже не работать, а удовольствие получать от этого».

Это должно было быть яркое выступление, к нему артисты готовились не один год. Акробаты, жонглёры, дрессировщики и четвероногие любимцы зрителей – в представлении 12 номеров. Но гастроли закончились, едва начавшись: выступили в Пинске, на Бресте гастрольный тур пришлось прерывать.

Иван Голодко, директор цирка: «Благодаря председателю совета директоров Белоусову Михаилу Михайловичу, он нас пригласил, дал нам место, чтобы разместится с животными. Ребята все из разных стран и привязаны к животным, оформление животных занимает очень длительное время, как на въезд, так и на выезд, плюс до последнего у нас надежда: вот-вот оно закончится».

Для Сергея и Кристины Чужих – они родом из России – за два месяца брестская земля стала родной. Атмосфера располагает, даже задумались остаться здесь жить. Он силовой жонглёр, она гимнастка. У каждого свой творческий номер, но оба связаны с нагрузками. Чтобы сохранить форму, важно не выбиться из графика: после завтрака пробежка, велопрогулка, для упражнений на свежем воздухе оборудовали спортивный зал».

Кристина Чужая, артистка цирка: «Парк, лес располагают к отдыху, но самосознание и надежда на работу говорят о том, что нужно поддерживать себя в форме. Моя работа предполагает не только гибкость, как мы привыкли видеть гимнастику, но и силу. Мы стараемся каждый день подтягиваться».

Артисты надеются, что скоро пандемия закончится, и цирк сможет порадовать малышей. После Бреста собирались поехать в Гродно, Молодечно, Витебск. А пока без фанфар и аплодисментов они усердно трудятся и готовы выступать, пусть и не под шатром и для одного зрителя, но это главное для артиста.

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