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«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

05.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После длительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке соревновательного дня были матчи пятого тура.

«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

В центральном противостоянии пятницы силами мерились команды «Минск» и «Виктория» из Смолевичей. Хозяйки сходу прибрали инициативу к рукам. Именно их атаки были острыми и, что самое главное, результативными. Финальная сирена зафиксировала победу минских хоккеисток – 4:2.

«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Все соскучились по хоккею на траве – и дети, и родители, и игроки. Все хотят уже играть. Тренироваться – это одно, а держать себя в тонусе – совсем другое, поэтому необходима игровая практика. Поэтому я очень рад, что все-таки у нас без потерь. У нас ни в одной команде нет тех спортсменов, которые больные.

«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

6 июня команды померятся силами вновь. Также на субботу намечен рестарт мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве.

Люди в материале: Александр Екименко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. После длительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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