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«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После длительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке соревновательного дня были матчи пятого тура.
В центральном противостоянии пятницы силами мерились команды «Минск» и «Виктория» из Смолевичей. Хозяйки сходу прибрали инициативу к рукам. Именно их атаки были острыми и, что самое главное, результативными. Финальная сирена зафиксировала победу минских хоккеисток – 4:2.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
6 июня команды померятся силами вновь. Также на субботу намечен рестарт мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве.
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Новости Беларуси. После длительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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