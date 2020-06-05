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Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

05.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

Он будет проходить в формате двух турниров, а не по системе выездных и домашних матчей. Две страны, которые примут турниры, определятся уже на следующей неделе.

Отборочный раунд мужского ЧЕ по волейболу пройдёт в январе

Сроки проведения отборочного раунда женского ЧЕ остаются теми же (конец августа). Меняется формат. Но, в отличие от мужчин, женщины сыграют только один турнир (страна-хозяйка также определится на следующей неделе).

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Новости Беларуси. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу переносится с августа на январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он...
 
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