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Forbes: Криштиану Роналду заработал больше миллиарда долларов
Источник материала: СТВ
Новости мира. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы за карьеру превысили миллиард долларов, сообщает Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом португалец – лишь третий спортсмен в истории, вслед за гольфистом Тайгером Вудсом и боксером Флойдом Мэйвезером преодолевший эту знаковую отметку.
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Новости мира. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы за карьеру превысили миллиард долларов, сообщает Forbes, сообщили в...
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