Уникальное мастерство: на Случчине возрождают старинные традиции ткачества

Источник материала: Слуцк Город





В деревне Подлесье Слуцкого района открылась творческая мастерская, которая специализируется на изучении и освоении традиций ткачества XIX-XX веков. Ткать здесь будут на настоящих старинных станках, пишет МЛЫН.BY .

Во всем мире наслышаны о знаменитых шелковых слуцких поясах. Но традиции ткачества на Случчине не ограничиваются только ими. В последние годы специалисты всех подразделений районного центра народного творчества активно занимаются детальным изучением старинного ремесла.

В их числе и мастер Сергей Шпак, который трудится в Подлесском сельском Доме культуры. В течение последних 5 лет он изучал традиции ткачества рушников на исторической территории Слуцка, который раньше включал в себя 10 современных районов целиком или частично.





– У каждого региона, да что уж там говорить – у каждой отдельной деревни были свои особенности ткачества рушников. Сохранение таких традиций имеет огромное значение для белорусской культуры. С каждым годом становится все меньше мастеров, которые могут научить нас этому ремеслу, – рассказала директор Слуцкого районного центра народного творчества Татьяна Иванова. – Сергей Леонидович провел большую экспедицию, посещал музеи и частные коллекции, общался с местными жителями, которые слыли знатными ткачами в своих деревнях. Обучился всем тонкостям мастерства сам и планирует теперь передавать знания молодому поколению.

Обучаться ткачеству в подлесской мастерской будут не только на современных станках, но и на настоящих старинных. Во время занятий и мастер-классов ученики не только освоят ремесло, но и будут знакомиться с историей народной культуры, основами рисунка и композиции, традициями и обрядами наших предков.

– А еще в мастерской создают музей ткачества, где будут храниться как старинные ручники, которые подарили нам мастера из разных районов, так и работы, которые будут созданы в мастерской, – отметила Татьяна Иванова.

Екатерина Елисеева

Фото предоставлено Слуцким РЦНТ