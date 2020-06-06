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Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

06.06.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

…Рога трубят – поднимают хоругви. Надо спешить одеться к бою. Натягиваю на нательную рубаху камизу стеганый льняной поддоспешник, на ноги – такие же стеганые чулки панцершоссы и кожаные ботинки, пристегиваю латы, на пояс – боевой нож, на голову водружаю шлем с забралом, в руки щит и копье. Вроде бы из того, что я, берестеец среднего достатка, смог себе позволить собрать на войну – ничего не забыл. Теперь вперед, на поле брани! Вот только до него еще дойти надо. Очень быстро, уже через два десятка шагов, я понимаю, что сделать это будет трудновато. А как еще потом в самой сече выстоять?! …

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

– На самом деле, всё не так уж тяжело и сложно, – пробившись сквозь толщу подшлемника, голос Максима Рыжковского, руководителя клуба исторической реконструкции «Западная уния», возвращает меня из века XIV в XXI. – Дело в том, что вооружение и каждая вещь доспеха делались и подгонялись под физические особенности конкретного человека. Так что средневековый воин в своем боевом облачении чувствовал себя не менее комфортно, чем современный солдат в боевой экипировке последнего поколения.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Максим знает, о чем говорит. Он и возглавляемый им клуб уже не первый год занимается изучением и воссозданием доспехов XIV – XV веков, утвари и жизненного уклада средневековья, участвует в международных фестивалях, посвященных этой теме.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Сняв оказавшееся тесноватым для меня средневековое облачение, оглядываю помещение, в котором участники клуба умудряются совмещать парадный зал с традиционным рядом деревянных колонн, арсенал, кладовую и трапезную. Стены завешены гобеленами, вдоль них массивные деревянные столы и скамьи, сундуки, доспехи. На окнах разноцветные витражи. Обстановка хоть и стилизованная под древность, но очень атмосферная…

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

– Сей «замок» нам на безвозмездной основе предоставил районный Дом культуры агрогородка Черни, – говорит Максим. – У нас с его заведующей Ольгой Коряко и культурным организатором-художественным руководителем Дианой Веренич добрый, взаимовыгодный союз. Мы помогаем Дому культуры при проведении различных мероприятий, они нас поддерживают в наших инициативах.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

«Западная уния» – постоянный участник фестивалей средневековой культуры «Наш Грюнвальд», «Рыцарский фест», «Мiнск старажытны», «Древний Меджибож». Народ на эти мероприятия собирается, чтобы ночевать на соломе в шатрах из холщовой ткани, есть и пить из антуражной для средневековья посуды напитки и блюда, приготовленные по древним рецептам, испытать свои силы на ристалище. Понять, для чего это нужно тем, кто вне стен своих клубов обычные современные люди, не просто, но можно.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

– Хотя реконструкция средневекового боя – это театрализованная постановка, но на площадке под ударами мечей и топоров в полную силу доспехи трещат и с ног сбивают по-настоящему, а иногда и кровь льется, – включается в наш разговор член молодежного общественного объединения «Западная уния» Евгений Анискевич, ветеран реконструкторского движения. – Приготовленный на вертеле поросенок выглядит очень аппетитно, но вкус на любителя. Чтобы оценить что-то, надо попробовать испытать на себе. Поэтому люди, которым действительно интересна история, кто хочет ее «оживить», и идут в реконструкторское движение.

Сам Максим Рыжковский, в юности увлекшись книгами и фильмами средневековой тематики, стал посещать собрания клуба «Берестейская хоругва», ездил на фестивали и турниры, приобретал опыт. Потом с несколькими единомышленниками решил пойти своим путем и зарегистрировал общественное объединение «Западная уния».

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

На сегодня под его вымпелом двадцать человек. Да, есть у «Западной унии», как положено, свое знамя и свой герб – золотой зубр на красно-синем фоне. А вот прописанный устав и строгая иерархия, в отличие от других подобных клубов, по словам участников молодежного объединения, как-то не прижились.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

– Мы умудряемся существовать без уставщины и дедовщины, – улыбается Максим. – Все люди взрослые, понимающие. Объединяют взаимоуважение и общее увлечение. Ведь клуб – это сбор людей с общим интересом. Единственно, что мой голос как руководителя имеет больший вес в решении спорных вопросов и распределении обязанностей на время участия в фестивалях. Там без дисциплины не обойтись.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

На фесты «Западная уния» ездит, конечно же, не только других посмотреть, но и себя показать. Например, участник клуба Александра Яковчук – уже признанный кулинар средневековой кухни, победитель конкурсов этой тематики. О вкусе приготовленного ею кролика в винном соусе ходят легенды. А если планируется файер-шоу, то в нем обязательно будет участвовать Надежда Белоус. Андрей Кухарчук предпочитает современный мечевой бой и рыцарские битвы-бугурты.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Фестивальные байки, многие из которых стали уже мемами, реконструкторы могут вспоминать часами, но всегда в предвкушении новых встреч и приключений.

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

– В планах работа над совершенствованием снаряжения, материальной части, – делятся задумками энтузиасты рыцарского дела. – Хочется посетить в этом году по возможности как можно больше фестивалей, а значит нужно выглядеть достойно. Цель тех, кто занимается историческим средневековым боем, – повысить свои навыки во владении оружием. Ведь мы точно знаем, что «рыцарские времена не прошли. Просто драконы стали другими».

 
 
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  …Рога трубят – поднимают хоругви. Надо спешить одеться к бою. Натягиваю на нательную рубаху камизу стеганый льняной поддоспешник, на ноги – такие же стеганые...
 
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