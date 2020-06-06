Рыцарский клуб «Западная уния» объединил поклонников средневековья

Источник материала: Виртуальный Брест

…Рога трубят – поднимают хоругви. Надо спешить одеться к бою. Натягиваю на нательную рубаху камизу стеганый льняной поддоспешник, на ноги – такие же стеганые чулки панцершоссы и кожаные ботинки, пристегиваю латы, на пояс – боевой нож, на голову водружаю шлем с забралом, в руки щит и копье. Вроде бы из того, что я, берестеец среднего достатка, смог себе позволить собрать на войну – ничего не забыл. Теперь вперед, на поле брани! Вот только до него еще дойти надо. Очень быстро, уже через два десятка шагов, я понимаю, что сделать это будет трудновато. А как еще потом в самой сече выстоять?! …





– На самом деле, всё не так уж тяжело и сложно, – пробившись сквозь толщу подшлемника, голос Максима Рыжковского, руководителя клуба исторической реконструкции «Западная уния», возвращает меня из века XIV в XXI. – Дело в том, что вооружение и каждая вещь доспеха делались и подгонялись под физические особенности конкретного человека. Так что средневековый воин в своем боевом облачении чувствовал себя не менее комфортно, чем современный солдат в боевой экипировке последнего поколения.





Максим знает, о чем говорит. Он и возглавляемый им клуб уже не первый год занимается изучением и воссозданием доспехов XIV – XV веков, утвари и жизненного уклада средневековья, участвует в международных фестивалях, посвященных этой теме.





Сняв оказавшееся тесноватым для меня средневековое облачение, оглядываю помещение, в котором участники клуба умудряются совмещать парадный зал с традиционным рядом деревянных колонн, арсенал, кладовую и трапезную. Стены завешены гобеленами, вдоль них массивные деревянные столы и скамьи, сундуки, доспехи. На окнах разноцветные витражи. Обстановка хоть и стилизованная под древность, но очень атмосферная…





– Сей «замок» нам на безвозмездной основе предоставил районный Дом культуры агрогородка Черни, – говорит Максим. – У нас с его заведующей Ольгой Коряко и культурным организатором-художественным руководителем Дианой Веренич добрый, взаимовыгодный союз. Мы помогаем Дому культуры при проведении различных мероприятий, они нас поддерживают в наших инициативах.





«Западная уния» – постоянный участник фестивалей средневековой культуры «Наш Грюнвальд», «Рыцарский фест», «Мiнск старажытны», «Древний Меджибож». Народ на эти мероприятия собирается, чтобы ночевать на соломе в шатрах из холщовой ткани, есть и пить из антуражной для средневековья посуды напитки и блюда, приготовленные по древним рецептам, испытать свои силы на ристалище. Понять, для чего это нужно тем, кто вне стен своих клубов обычные современные люди, не просто, но можно.





– Хотя реконструкция средневекового боя – это театрализованная постановка, но на площадке под ударами мечей и топоров в полную силу доспехи трещат и с ног сбивают по-настоящему, а иногда и кровь льется, – включается в наш разговор член молодежного общественного объединения «Западная уния» Евгений Анискевич, ветеран реконструкторского движения. – Приготовленный на вертеле поросенок выглядит очень аппетитно, но вкус на любителя. Чтобы оценить что-то, надо попробовать испытать на себе. Поэтому люди, которым действительно интересна история, кто хочет ее «оживить», и идут в реконструкторское движение.

Сам Максим Рыжковский, в юности увлекшись книгами и фильмами средневековой тематики, стал посещать собрания клуба «Берестейская хоругва», ездил на фестивали и турниры, приобретал опыт. Потом с несколькими единомышленниками решил пойти своим путем и зарегистрировал общественное объединение «Западная уния».





На сегодня под его вымпелом двадцать человек. Да, есть у «Западной унии», как положено, свое знамя и свой герб – золотой зубр на красно-синем фоне. А вот прописанный устав и строгая иерархия, в отличие от других подобных клубов, по словам участников молодежного объединения, как-то не прижились.





– Мы умудряемся существовать без уставщины и дедовщины, – улыбается Максим. – Все люди взрослые, понимающие. Объединяют взаимоуважение и общее увлечение. Ведь клуб – это сбор людей с общим интересом. Единственно, что мой голос как руководителя имеет больший вес в решении спорных вопросов и распределении обязанностей на время участия в фестивалях. Там без дисциплины не обойтись.









На фесты «Западная уния» ездит, конечно же, не только других посмотреть, но и себя показать. Например, участник клуба Александра Яковчук – уже признанный кулинар средневековой кухни, победитель конкурсов этой тематики. О вкусе приготовленного ею кролика в винном соусе ходят легенды. А если планируется файер-шоу, то в нем обязательно будет участвовать Надежда Белоус. Андрей Кухарчук предпочитает современный мечевой бой и рыцарские битвы-бугурты.





Фестивальные байки, многие из которых стали уже мемами, реконструкторы могут вспоминать часами, но всегда в предвкушении новых встреч и приключений.









– В планах работа над совершенствованием снаряжения, материальной части, – делятся задумками энтузиасты рыцарского дела. – Хочется посетить в этом году по возможности как можно больше фестивалей, а значит нужно выглядеть достойно. Цель тех, кто занимается историческим средневековым боем, – повысить свои навыки во владении оружием. Ведь мы точно знаем, что «рыцарские времена не прошли. Просто драконы стали другими».