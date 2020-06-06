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Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах
Источник материала: СТВ
В программе «Минск и минчане» рассказываем об экотропах Минска.
Среди бетонных многоэтажек, на стыке оживленного мегаполиса и лесного массива расположилось настоящее чудо природы – «Город птиц». Экологическая тропа в урочище «Серебряный лог» протяженностью в полтора километра – уникальная болотистая низина в пойме реки Свислочь. А еще это большой подарок для минчан, ведь болото поглощает в разы больше углекислого газа, чем лес.
«Город птиц» – настоящий рай для любителей бёрдвотчинга. В болотистой местности можно встретить около сотни видов пернатых, есть среди них и довольно редкие.
С самого открытия школьники совместно с организаторами проекта оборудовали более 40 домиков для пернатых. А для больших семейств есть даже многоэтажки. А вот прикармливать птиц самостоятельно орнитологи не советуют.
«Город птиц» живет круглый год. Даже зимой это место не пустует.
Руслан Шайкин:
Но не только птицами славится это живописное место. По соседству с пернатыми в городе поселились ондатры и бобры. Эксперты утверждают: «Город птиц» – идеальная экосистема, потому и привлекает представителей дикой природы.
По экотропе гуляют не только взрослые, но и дети. Несколько раз в неделю здесь проводятся занятия для школьников в рамках проекта «Зеленые классы Беларуси».
Одна из столичных экотроп – «Чижовка» – тот самый случай, когда природа взяла свое. Отправиться в маленькое путешествие по живописному маршруту длиной почти в километр сегодня может каждый! Разбавить городские, полные забот, будни помогут обитатели удивительного островка природы. Тут гнездятся редкие птицы, мирно соседствуют ужи и произрастают уникальные виды растений, занесенные в Красную книгу Беларуси.
Каждый такой стенд не один день разрабатывался целой командой художников и дизайнеров. Чтобы путешествие по природному маршруту захватило по максимуму, креативные экологи подключили современные технологии и оснастили стенды специальными QR-кодами, которые позволяют прослушать голоса птиц, просмотреть видео, фотографии насекомых и растений онлайн со смартфона.
А еще не забыли про важную вещь: развлекая, обучать. Во время, казалось бы, обычной прогулки можно открыть для себя много нового и главное – полезного!
Минчане:
Это отличный шанс познакомиться с удивительными представителями флоры и фауны. Но главная и основная цель проекта, как утверждают организаторы, – сохранение экосистемы. А это лучшее доказательство дружественного и бережного отношения к природе!
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В программе «Минск и минчане» рассказываем об экотропах Минска.
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