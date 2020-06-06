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ДТП в Гомеле: Lada выехала на встречку и боком врезалась в Toyota

06.06.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Гомеле: Lada выехала на встречку и боком врезалась в Toyota

Гомель. Столкновение двух легковых автомобилей на улице Советской. Водитель «Лады» 1999 г.р. на высокой скорости не справился с управлением. Машина выехала на встречку и боком врезалась в «Тойоту».

Видео с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:


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Люди в японском автомобиле не пострадали. Шофёр «Лады», хоть и получил травмы, требующие госпитализации, выбрался из салона сам. А вот его спутнику (2001 г.р.) понадобилась помощь спасателей. Парня зажало на переднем пассажирском сидении. После освобождения его доставили в больницу.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Гомель. Столкновение двух легковых автомобилей на улице Советской. Водитель «Лады» 1999 г.р. на высокой скорости не справился с управлением. Машина выехала на...
 
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