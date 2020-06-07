Обратная сторона беспорядков в США: неоправданная жестокость, грабежи и погромы

Источник материала: ОНТ

Главная международная тема недели – США. Не следить за новостями из-за океана невозможно. Кажется, они сами нас находят.

Кадры с улиц американских городов напоминают сводки боевых действий. И не где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке, а в респектабельной и богатой Америке. Выступления (поначалу против дискриминации и расизма) длятся уже больше недели. Задержаны тысячи людей, есть раненые и убитые, военная техника и вооружённые люди на улицах, экономисты говорят о катастрофическом ущербе для бизнеса и экономики. И всё это в США. Что же получается? Прощай, американская мечта?

Касаясь событий в Америке, эксперты всё больше говорят не о дискриминации или действиях полиции. Обратная сторона – неоправданная жестокость тех, кто устраивает грабежи и погромы, насилие со стороны протестующих. Одно дело, когда вы читаете об этом в интернете, но что говорят о происходящем очевидцы событий?





ФОТО: Reuters

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