В Волковыске на пикете претендентов в Президенты Беларуси место человека с камерой в штатском занял скворечник

По-началу хотелось разместить эту новость в разделе юмор, но потом мы подумали, что тут, с такими кадрами в спецслужбах и креативом уже даже не смешно.
Как-известно в субботу, 6 июня, был законный и согласованный пикет, где
Стоит отметить, что скворечник явно сделан не на уроке труда школьниками, даже позаботились о вероятном дожде и дабы спасти казенную технику усилили крышу полиэтиленовой пленкой. Может конечно, это не спецслужбы, а скворец фотографировал для семейного альбома исторические моменты, но скворец оказался не простой - даже электричество провел в своей птичий домик, все для комфорта семьи. Правда если электричество это провели и не скворцы, а какие-нибудь люди в погонах, то оно тоже для комфорта семьи, но не птичьей.
В Минске вот без скворечников как-то обходятся, стоят такие короткостриженые ребята и снимают все на камеру, на которой даже инвентарный номер есть, а у нас вот как. Почему? Может потому, что в столице не всегда люди с одного дома между собой знакомы, а тут все всех знают и поди руку перестанут подавать друзья, соседи, да и родственников можно встретить, а потом на семейном торжестве услышать о себе парочку "приятных" слов, вот и прячутся наши "штирлицы", но снова провал! Может к следующему пикету стоит соорудить орлиное гнездо, поди не заметят.