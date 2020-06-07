В Волковыске на пикете претендентов в Президенты Беларуси место человека с камерой в штатском занял скворечник

Источник материала: Новости Волковыска

По-началу хотелось разместить эту новость в разделе юмор, но потом мы подумали, что тут, с такими кадрами в спецслужбах и креативом уже даже не смешно.

Как-известно в субботу, 6 июня, был законный и согласованный пикет, где собирали подписи за Виктора Бабарико , Валерия Цепкало и других претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси. Народу, тем более для маленького Волковыска, собралось очень немало, но опытных, как говорит пока действующий президент, отморозков, а попросту не согласных с ним, смутило, что не было людей с камерами в штатском. Все оказалось проще: людей в штатском, а точнее камеру, поселили в.... простой скворечник напротив столиков, где собирали подписи. В каком звании служит скворечник мы пока не выяснили - ждем комментарий от соответствующих органов.





Стоит отметить, что скворечник явно сделан не на уроке труда школьниками, даже позаботились о вероятном дожде и дабы спасти казенную технику усилили крышу полиэтиленовой пленкой. Может конечно, это не спецслужбы, а скворец фотографировал для семейного альбома исторические моменты, но скворец оказался не простой - даже электричество провел в своей птичий домик, все для комфорта семьи. Правда если электричество это провели и не скворцы, а какие-нибудь люди в погонах, то оно тоже для комфорта семьи, но не птичьей.

В Минске вот без скворечников как-то обходятся, стоят такие короткостриженые ребята и снимают все на камеру, на которой даже инвентарный номер есть, а у нас вот как. Почему? Может потому, что в столице не всегда люди с одного дома между собой знакомы, а тут все всех знают и поди руку перестанут подавать друзья, соседи, да и родственников можно встретить, а потом на семейном торжестве услышать о себе парочку "приятных" слов, вот и прячутся наши "штирлицы", но снова провал! Может к следующему пикету стоит соорудить орлиное гнездо, поди не заметят.