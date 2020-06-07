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МАРТ: интернет-магазинов в Беларуси за пять лет стало почти вдвое больше

07.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ: интернет-магазинов в Беларуси за пять лет стало почти вдвое больше

Торговля активно уходит в сеть, что напрямую не связано с пандемией. Понятно, что сегодня интернет-продажи растут ещё больше, но статистики пока нет.


Интернет-магазинов в Беларуси за пять лет стало почти вдвое больше, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Сейчас таких виртуальных площадок свыше 23 тысяч. Покупки в пару кликов – это удобно, но в общем товарообороте на интернет приходится всего около 4%. 

Наиболее развита виртуальная торговля в столице, Минская область – на втором месте, больше тысячи специальных сайтов – в Брестской, а вот в Витебской области интернет осваивают медленнее.


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Торговля активно уходит в сеть, что напрямую не связано с пандемией. Понятно, что сегодня интернет-продажи растут ещё больше, но статистики пока нет. ...
 
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