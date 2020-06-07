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07.06.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


 

Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли Дубровенщины!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Мелиораторы — это очень важные для жизнеобеспечения современного общества люди, которые занимаются созданием благоприятных условий для сельского хозяйства, куда входит облагораживание полей, мониторинг теплового, водного и воздушного устрой­ства почвы и многое другое. Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев района в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия. Правильно проведенная мелиорация улучшает водный и тепловой режим почвы, повышает урожаи и способствует устойчивости и результативности сельскохозяйственного производства.

Коллектив Государственного предприятия мелиоративных систем «Дубровенское ПМС» на профессиональном уровне продолжает успешно решать вопросы ремонта и восстановления мелиорированных земель района. В этом трудовом коллективе сменилось не одно поколение рабочих и специалистов, но неизменными оста­лись профессионализм, умение не отступать перед трудностями и каче­ственно выполнять мелиоративные работы. От всей души поздравляем тех, кто годами и десятилетиями отдает мелиорации свой талант и душу, а также тех, кто стоит в самом начале профессионального пути! Искренне желаем крепкого здоровья, упорства в достижении целей, и удачи вам и вашим близким! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов в работе. Сохраняйте и приумножайте свое доброе предназначение врачевателей земли.

Анатолий ЛУКАШОВ,
 председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.
Елена ТИХОНОВА,
председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

 

 

Уважаемые работники мелиоративной отрасли Дубровенщины!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Вы надежные помощники работников сельхозпредприятий нашего района: в их производственных успехах немалый вклад именно вашего труда. Пусть капризы погоды серьезно не вмешиваются в наши мелиоративные дела. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, большого личного счастья, материального благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

Александр МАЛЕНКОВ,
председатель райкома профсоюза работников АПК Дубровенского района.

 
 
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  Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли Дубровенщины! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора! Мелиораторы —...
 
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