Николай Русанов лучший машинист бульдозера в Дубровенском ПМС

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уже тридцать два года Николай Русанов каждый день выезжает из ворот Дубровен­ского ПМС на большегрузной технике. Сегодня у Николая Алексеевича наивысший, 6-ой разряд машиниста бульдозера. А за плечами десятки объектов, где он оттачивал свое профессиональное мастерство.

За время работы на предприятии мелиоративных систем Николай Алексеевич в совершен­стве освоил управление большегрузной техникой. И передал ценный опыт не одному поколению машинистов. Выбор профессии для будущего машиниста не был случайным. Родился и вырос Николай Русанов в д.Чирино Дубровенского района. По­сле окончания школы пошел работать водителем в сельхозпредприятие «Восток-Чирино».

—Права тракториста получил еще в учебно-производственном комбинате в Сватошицах, — рассказывает Николай Алексеевич. — Пять лет работал в сельхозпредприятии. Параллельно отучился на водителя автомобиля в ДОСААФе.

Машинист отметил: профобразование — это больше теория, практика же нарабатывается годами. Николай Алексеевич рассказал, что на предприя­тие мелиоративных систем пришел по счастливой случайности.

—В 1988 году вернулся в Дубровно из Орши, где два года работал токарем на заводе «Легмаш». Искал здесь место работы и пришел в ПМК-39 (так ранее называлась эта организация). Владимир Евдокимович Молчанов предложил работу машиниста бульдозера. Помню, как немного растерялся, ведь никогда до этого не работал на большегрузной технике. Подумал: с работой необходимо определяться и решил, что поработаю некоторое время. И вот как получилось: тридцать два года за рулем большегрузной техники.

Машинист вспоминает, что первым на предприя­тии ему доверили бульдозер С-100. В 1991 году получил новый Т130 и работал на нем до 2013 года.

—Справился, как видите: и технику в порядок привел, и управлять ею научился — раньше ведь с гусеничными агрегатами дела иметь не доводилось, — отмечает машинист.

Сейчас Николай Алексеевич на бульдозере Shantui SD16 задействован на работах в ОАО «Команина». Главной ценностью жизни он называет свою семью — супругу, дочерей и любимого внука Егора и, конечно, работу. За многолетний, добросовестный труд портрет машиниста бульдозера Дубровенского ПМС Николая Русанова занесен на районную Доску почета.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.