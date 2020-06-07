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Первая неделя лета завершится теплой погодой

07.06.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая неделя лета завершится теплой погодой

Столбики термометров почти достигнут почти тридцатиградусной отметки!

Не обойдется без осадков: днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы.

Ветер при грозах будет порывистый. Днем воздух прогреется до +23°C… +29°C.

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Столбики термометров почти достигнут почти тридцатиградусной отметки! Не обойдется без осадков: днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами...
 
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