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Первая неделя лета завершится теплой погодой
Источник материала: ОНТ
Столбики термометров почти достигнут почти тридцатиградусной отметки!
Не обойдется без осадков: днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы.
Ветер при грозах будет порывистый. Днем воздух прогреется до +23°C… +29°C.
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Столбики термометров почти достигнут почти тридцатиградусной отметки! Не обойдется без осадков: днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами...
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