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Шумченко: «Нашему поколению дали пожизненный политический срок одной безальтернативной системы»

07.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Республиканского общественного объединения «Перспектива», которое больше 20 лет защищает интересы белорусских предпринимателей, написал эмоциональный пост в соцсети.





По мнению Анатолия Шумченко, «народ, в большинстве своем, сам, добровольно, почти не сопротивляюсь, отдал ключи от абсолютной власти всем хорошо известному человеку».

Это был осознанный выбор, когда никто не хотел думать о будущем, считает лидер РОО.

«Людей, которые пытались добиться свободы – общество предало и забыло. И это правда! Изменить ход событий, когда больше 20 лет все устраивало, а сейчас вдруг все проснулись – в одночасье невозможно! Я реалист и понимаю, что остается только одно – пережить физически эту систему и воспользоваться шансом, когда придет время естественных эволюционных перемен».

Шумченко пишет, что «нашему поколению дали пожизненный политический срок одной безальтернативной системы».

«Единственное светлое и важное, каждый политик, общественный деятель, кто за эти годы бросал вызов и боролся против, жертвуя собою, – делал систему слабее и короче ее жизненный цикл, истощая ресурсы. И именно в этом суть и залог будущих перемен. Это долгий и затратный путь, но иного не будет. И помните, любая борьба за свои права и интересы никогда не бывает напрасной…»

Напомним, 4 июня, проводя кадровые перестановки президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, жестко прошелся по некоторым потенциальным кандидатам в президенты и заявил, что никому не отдаст страну.

«Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас», – сказал он подчиненным.
 
 
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Председатель Республиканского общественного объединения «Перспектива», которое больше 20 лет защищает интересы белорусских предпринимателей, написал...
 
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