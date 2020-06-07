Среди гендиректоров белорусских компаний женщин только 7,6%, а среди финансистов - много









На дворе XXI век, а женщинам все еще приходится бороться за свои права. Например, преодолевая эффекты «стеклянного потолка» (барьера к достижению престижных должностей) и «липкого пола» (долгое застревание в низкооплачиваемой и подчиненной должности).





Развитые страны вводят добровольные или обязательные нормативы по количеству женщин среди руководства компаний, а также принимают различные меры для поддержки выполнения требований гендерного равенства вплоть до штрафных санкций. В большинстве европейских стран количество женщин в высшем руководстве составляет около 30%. Эксперты Beroc провели исследование среди 92 белорусских компаний, чтобы выяснить, соблюдается ли принцип гендерного равенства у нас.





Как известно, в Беларуси нет специальных законов по поддержанию соотношения мужчин и женщин в коллективах. Но исследование показало, что и без этого у нас поддерживается определенный баланс.





- В подавляющем большинстве компаний в составе исполнительного директората имеются женщины. Только в 12% исследованных компаний исполнительный директорат сформирован исключительно мужчинами. При этом в 41,3% компаний доля женщин превышает 30%, - отмечают авторы исследования.





Правда, вся роль женщин-руководителей обычно сводится к выполнению не самых судьбоносных для компании функций. В 70% предприятий руководительницы выполняют роль главбуха, в 58,7% занимают должности коммерческого директора, директора по кадрам, по качеству или производству, а также такую специфическую должность, как директор по идеологии. А вот должность гендиректора женщины занимают только в 7,6% компаний, первого заместителя - в 4,3%. Если уж женщина и становится топ-менеджером, то обычно в финансово-экономическом блоке: в 17,4% случаев занимает должность финансового директора, в 29,3% - должность директора по экономике.





Соотношение женщин и мужчин среди исполнительных директоров не влияет на финансовые показатели компании, выяснили авторы исследования. А вот женщины, которые руководят финансами, делают это лучше мужчин.





- Проведенное исследование не выявило существенной связи между гендерным балансом в исполнительном директорате и улучшением финансовых показателей компаний. В то же время отмечается усиление положительной связи между гендерным балансом в корпоративном управлении и финансовыми показателями в случае, если женщины занимают такие позиции в руководстве компании, которые позволяют существенно влиять на финансово-экономическую страте ю предприятия - в частности, должности генерального директора или первого заместителя генерального директора, заместителя директора по экономики или финансам. Для дальнейшего улучшения гендерного баланса в корпоративном управлении стран ЕАЭС (Беларусь, Россия и др.) необходимо принятие нормативных актов, которые бы закрепляли равные возможности для женщин по продвижению по должностной лестнице, запрет на дискриминацию в уровне оплаты труда, использование гибкого рабочего графика для женщин с детьми, - подводят итог исследователи.





КСТАТИ





Беларусь - уникальная страна, где уровень занятости женщин выше, чем мужчин. То же самое с образованием: 38% работающих женщин имеют высшее образование, среди работающих мужчин - только 27%. При этом в Беларуси зарплаты женщин за аналогичную с мужчиной работу в среднем на 27% меньше. И со временем этот разрыв только увеличивается.