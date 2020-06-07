|
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Источник материала: Tut.by
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру.
«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», — сказал Конор.
Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Привет, парни. Я решил завязать с боями».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)