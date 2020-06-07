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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

07.06.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру.

«Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», — сказал Конор.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.

 
 
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«Привет, парни. Я решил завязать с боями».
 
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