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«Пессимисты живут дольше, чем оптимисты». В чем подвох позитивного мышления и чем полезны страдания

07.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нашем обществе боль, страдание, негативные мысли и чувства считаются багом, который надо пофиксить. От современного человека требуется быть позитивно настроенным и непременно счастливым. «Кто счастлив, тот и прав», а если нет, то это необходимо исправить. Предлагаю рассмотреть другую точку зрения на присутствие боли и страдания в человеческой жизни (нет, это не статья о радостях БДСМ).

Вредная «птица счастья»

О вреде «позитивного мышления» психологи говорят давно и подтверждают эту точку зрения разными исследованиями. Например, в ходе длительного эксперимента Фридера Ланга (профессор психологии, университет Мартина Лютера, Виттенберг, ФРГ) выяснилось, что у людей преклонного возраста, видящих мир в более мрачных тонах продолжительность жизни была выше, чем у их сверстников-оптимистов. Ланг объясняет это тем, что критическое мышление запускает в людях осторожность, разумное планирование, заботу о здоровье.

А в исследовании американских социальных психологов говорится о том, что погоня за счастьем приводит к развитию депрессии: люди слишком большое внимание уделяют симптомам стресса и негатива, ругают себя за это (надо быть счастливым, а у меня не получается!). Так, невозможность соответствовать заданным рамкам счастливой жизни делает людей глубоко несчастными.


Быть живым человеком

Не бывает «хороших» и «плохих» чувств, есть более и менее приятные. Все чувства нужны и важны, они — сигналы, указывающие на то, что происходит с вами здесь и сейчас. Каждый человек испытывал боль и страдание, и еще не раз испытает их, потому что это нормальная реакция на саму жизнь, в которой происходят самые разные события, не только радостные и счастливые.

«Нам всем приходится страдать в той или иной степени, все мы должны работать и зарабатывать себе на жизнь, все мы в конечном счете сталкиваемся с чувством вины из-за того, что так и не смогли оправдать собственных ожиданий или надежды других людей, нами всеми управляет случай, и все мы когда-нибудь покинем этот мир, и среди всех этих временных вещей мы обречены на неизбежные утраты». (К. Ясперс).

Игнорирование и избегание «негативных» чувств — это уход от реальности и полноты жизни. Вы можете попробовать «запретить» себе гнев, страх, боль, печаль, но не можете их навсегда «отрезать», прекратить их чувствовать.


Самообман (я живу только позитивом, мир прекрасен) делает столкновение с реальностью болезненнее, усиливает хаос (почему это произошло со мной) и самоуничижение (наверное, я сам «плохой» и недостаточно старался). Если вам бывает больно и плохо — это не значит, что вы «какой-то не такой» человек, который не умеет радоваться жизни и извлекать отовсюду только позитивный опыт. Это значит, что вы — человек живой.

Как сказал пожилой герой сериала «Метод Комински» после смерти любимой жены: «Человеком быть больно, больно до чертиков, и все исследования мира не изгонят из вас эту боль, потому что быть человеком и испытывать страдание — это одно и то же».

Скорее, вопрос не в том, как навсегда избавить себя от «негатива» (это непосильная задача), а в том, чтобы уметь встречаться с неприятными чувствами и событиями, выносить их. Смысл не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать быстрее, когда упадешь.

Добавим экзистенциальной философии

Философ Мартин Хайдеггер писал о «подлинном» и «неподлинном» способе человеческого существования. Все мы преимущественно живем «неподлинно», то есть погружены в бытовую повседневность, следуем требованиям общества, живем по общепринятым установкам.

В «подлинном» существовании человек встречается с бытием как оно есть — бессмысленным, абсурдным, неопределенным, переживает свое экзистенциальное одиночество, неизбежную конечность. Соприкосновение с «подлинным» пластом существования, с одной стороны, приносит тревогу, боль и отчаяние.


С другой стороны, через все эти неприятные переживания каждый человек может обнаружить в себе мужество и храбрость для того, чтобы жить. Несмотря на тревогу и страх по поводу неопределенности мира, «судьба человека полагается в нем самом». Можно признать хаотичность и бессмысленность мира и при этом строить свою собственную жизнь, находить свой смысл, ценности и опоры.

И что теперь делать?

Я не думаю, что жизнь надо видеть в мрачных тонах или гнаться за перманентным страданием. Я думаю, что в жизни есть множество тонов, как в вашем внутреннем мире есть множество разных чувств и состояний. И важно давать себе право на все это многообразие, потому что игнорирование и перекос только в какую-то одну сторону лишают жизнь полноты и аутентичности.


Печально и небезопасно становится тогда, когда идеология счастья становится диктатурой и доминирующей тенденцией, рассматривающей человека в рамках «нормы» и «патологии».

Я также думаю, что найти опоры и встретиться со своей болью и другими переживаниями порой бывает невыносимо трудно. И в этой ситуации так нормально обращаться за помощью: дружеская поддержка, библиотерапия, психотерапия или любой другой, подходящий конкретно вам способ. Умение признавать свои трудности и просить поддержки — признак мужества. Быть человеком — это в принципе мужественная штука.

 
 
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Психолог о том, почему жизнь - боль, и это нормально (нет, это не статья о радостях БДСМ).
 
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