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На сбой в работе Telegram жаловались пользователи по всему миру
Источник материала: ОНТ
В ночь с 6 на 7 июня пользователи Telegram стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера. В аккаунт нельзя было зайти, а если удавалось – не получалось отправить сообщения. Об этом
Ошибка в работе Telegram затронула страны со всего мира. В частности, на себе неполадки прочувствовали более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах, в их числе — Беларусь, Россия, Украина, Германия, Великобритания, Польша, Испания, Италия, Франция, Турция и США.
Работники Telegram через свою страницу во ВКонтакте признали произошедший сбой, ошибку оперативно устранили. О причинах до сих пор ничего не известно.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ночь с 6 на 7 июня пользователи Telegram стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера. В аккаунт нельзя было зайти, а если удавалось – не получалось отправить...
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