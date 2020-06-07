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На сбой в работе Telegram жаловались пользователи по всему миру

07.06.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На сбой в работе Telegram жаловались пользователи по всему миру

В ночь с 6 на 7 июня пользователи Telegram стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера. В аккаунт нельзя было зайти, а если удавалось – не получалось отправить сообщения. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Ошибка в работе Telegram затронула страны со всего мира. В частности, на себе неполадки прочувствовали более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах, в их числе — Беларусь, Россия, Украина, Германия, Великобритания, Польша, Испания, Италия, Франция, Турция и США.

Работники Telegram через свою страницу во ВКонтакте признали произошедший сбой, ошибку оперативно устранили. О причинах до сих пор ничего не известно.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В ночь с 6 на 7 июня пользователи Telegram стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера. В аккаунт нельзя было зайти, а если удавалось – не получалось отправить...
 
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