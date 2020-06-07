Кто бы подкинул бы 5 млрд долларов? Лидии Ермошиной уже не достаточно?

Народ не просто готов сделать выбор не в пользу надоевшего кандидата, но и, похоже, готов этот выбор отстаивать. Наша власть, впрочем, уверена, что «сила солому сломит» и «погоны», как высказался главнокомандующий, все же вынудят народ принять не его выбор. Всегда ведь так было.





Реально к «майдану» никто и не призывает, речь идет о мирных формах выражения народного мнения. Про «майдан» наш правитель сам нафантазировал. Мы знаем, что фантазия у него богатая. Мы все еще помним про «крыс в водопроводе» и «джипы с оружием», а теперь вот – «падающие милиционеры» и «гестапо вернулось». Чем все это кончится – пока не ясно.





Допустим, старый и проверенный силовой вариант сработает. Будет объявлен новый срок правления Лукашенко. Как долго ему удастся просидеть «на штыках». Это отдельный вопрос, причем именно в таком сценарии заключается ключевая уязвимость нашей власти. Причем уязвимость некомпенсируемая. Ибо невозможно делать ставку на репрессии и подавление всех свобод включая экономическую свободу, и иметь при этом развитую экономику и приемлемый для людей уровень жизни.





Правда, при наличии внешней подпитки такие режимы могут существовать довольно долго. Даже несмотря на неэффективную и неконкурентоспособную экономику. Внешняя подпитка долгое время создавала иллюзию (хотя и не у всех), что «чудо» всё же возможно. Но чудо длится не долго. У чуда – эпизодический характер. Что-то кредиторы и спонсоры надеялись получить и взамен. Когда не получили – «живительный источник» стал усыхать.





Давая интервью «Коммерсанту» претендент на пост президента Виктор Бабарико припомнил диалог Наполеона со своими генералами: «Почему мы проиграли сражение? Во-первых, не было снарядов». «Дальше можно не продолжать», – заключает Бабарико.





Теоретически власть тоже как бы начала понимать, в какую сторону развивается ситуация. Лукашенко довольно часто говорит в последнее время, что экономика для нас – это главное. Даже отказ от введения карантина был обоснован экономической целесообразностью. Но этот отказ ничего не дал – да и невозможна в принципе процветающая экономика при репрессивной системе. Систему же власть менять не собираются, что подтверждают последние события. Значит необходимо сменить власть. И народ, причем практически уже весь, это понял. Понял и то, что за всеми этими и другими провалами государства стоит практически полная экономическая безграмотность лиц, принимающих решения.





Раньше понимало лишь меньшинство. Большинство верило в «доброго царя». В этом – тоже коренное отличие ситуации от минувшего периода. Однако власть всё же предпочитает путь репрессий. Отчасти это даже логично, других инструментов «коммуникации» с народом у неё уже практически не осталось. Это контрпродуктивно: «кровавое воскресенье» в свое время вызвало революцию, а не погасило протесты. Которые до того имели мирный характер. Люди просто хотели донести до царя информацию о своем бедственном положении, а царь ответил так, как ответил. Сегодня положение людей тоже очень бедственное, а власть не желает об этом слушать (не говоря уже о том, чтобы предпринимать соответствующие меры), но мобилизует «погоны».













Усиление репрессий в стране, демонстративно брутальные действия силовиков практически всегда приводят к бегству капиталов из страны. А их и так почти нет, «модернизация» осуществляется преимущественно за кредиты. Кредиты же страна «силового варианта» на льготных условиях получить не может. К этому следует добавить экономические санкции, вероятность введения которые (как и после «площади») повышается. А экономика и так в «предсмертном состоянии», по выражению Виктора Бабарико.





И хороших выходов для власти уже почти нет. Упустила она такой момент – десять лет назад. Если режим откажется от своей репрессивной сущности, он падет. Если не откажется – рухнет вследствие коллапса экономики. Разве что с некоторым замедлением. Это и есть уязвимость, которую невозможно компенсировать. Ну разве что другого внешнего донора найти. Власть работает, конечно, в этом направлении, но получается пока из рук вон плохо. И «бацьку» все уже хорошо знают, и ситуации в мире такова, что никому нет дела до спасения белорусского режима. Может все-таки Путин? Он хоть и был обманут многократно, но, может, согласится обмануться еще раз? А, может, уже и нет. Тем более что Лукашенко неявно, но прозрачно объявил его врагом и спонсором «майданчика» и «шелудивых».





После брутального варианта декабря 2010 года белорусская экономика к весне 2011-го начала стремительно падать. Но нам тут же был выделен кредит в 2,5 млрд долларов (хотя первый транш был меньше), плюс 2,5 млрд долларов власти выручили за «Белтрансгаз». Так, под «мудрым руководством» вождя за деньги «спонсора» ситуацию удалось разрулить. Кто бы сегодня подкинул бы 5 млрд долларов? Это важно, поскольку силовой вариант экономику добивает окончательно, и ныне эта экономика гораздо слабее чем после «плошчы». А ведь только наличие нормальной суверенной экономики является гарантией суверенитета – здесь я с Бабарико полностью согласен.



