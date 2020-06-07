Новое фото Анны Седоковой возмутило поклонников

Источник материала: ОНТ

Российская поп-певица Анна Седокова опубликовала в Instagram откровенный снимок и возмутила поклонников.

Звезда поделилась фотографией, сделанной в ванной, представ перед подписчиками в нижнем белье, которое подчеркнуло пышные формы 37-летней артистки.

Она подписала снимок тремя эмоджи, которые можно понимать как «никому не говорите».

Поклонники моментально отреагировали на новое фото Анны Седоковой, написав многочисленные комментарии.

Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые отметили, что Седокова – сочная красавица, другие наоборот посчитали, что снимок ужасным и возмутительным.

Подписчики отметили, что грудь Седоковой настолько силиконовая, что выглядит, как шар, и это не вызывает восхищения. Также многие обсуждают визуальный эффект: создается впечатление, что у певицы только одна грудь.

«Грудь вот-вот лопнет», «Как будто только одна грудь», – делились мнением пользователи.

Фото: Instagram / annasedokova

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram