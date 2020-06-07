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«Брат» арабского бизнесмена, человек из команды Шеймана. Что известно о Романе Головченко

07.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Belsat.eu рассказывает малоизвестные факты о новом премьер-министре Беларуси Романе Головченко.

«Брат» арабского бизнесмена, человек из команды Шеймана. Что известно о Романе Головченко
Головченко, сейф и принц Абу-Даби. Фото-tajeddineseif

Рядом с Шейманом

Головченко родился в Жодино в 1973 году, начинал учебу в СШ №1. по данным «Нашай Нівы», в начале 80-х семья будущего премьера переехала в Минск, отец нашел работу на МТЗ в конструкторском бюро. Хотя их семья не принадлежала к советской номенклатуре, в начале 90-х Головченко поехал учиться в Московский государственный институт международных отношений – элитный вуз, который готовит кадры для МИД России.

В 1996-м Головченко окончил восточное отделение факультета международных отношений и в следующем году попал на работу в аппарат Совета Безопасности Беларуси. Госсекретарем на тот момент был Виктор Шейман. Об их отношениях мы фактически ничего не знаем, но в последующие 12 лет карьера Головченко будет неразрывно связана с этим человеком. В 2000 году Лукашенко назначит Шеймана генеральным прокурором, а через два года в Генпрокуратуру придет профессиональный дипломат Головченко – он возглавит один из отделов. В 2005-2006-м Головченко работал под руководством Шеймана в Администрации президента, а потом вслед за ним вернется в Совбез. Повсюду Головченко курировал вопросы международной безопасности и сотрудничества.

Примечательно, что в конце мая 2020 года СМИ писали, что новым премьером может быть назначен как раз Виктор Шейман. В последнее время он действительно чаще обычного стал появляется рядом с главой государства. Шейман был одним из четырех участников политического совещания 25 мая, на котором Лукашенко и объявил о своем намерении сменить правительство. Также глава Беларуси принял с докладом Шеймана 28 мая. Через 6 дней Головченко был назначен премьер-министром.

Специалист по ОАЭ

В 2009 году Головченко впервые попал непосредственно на дипломатическую работу-в течение пяти месяцев он был советником-посланником посольства Беларуси в Польше. После этого будущий премьер был назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

В 2013 году Александр Лукашенко направил Головченко послам Беларуси в ОАЭ и поставил перед ним задачу добиться «серьезного экономического прорыва в сотрудничестве со странами Ближнего Востока». Это назначение только на первый взгляд может показаться случайным – на самом деле Головченко уже имел опыт работы на арабском направлении.

«В первый раз я побывал в ОАЭ в 1999 году, – рассказывал Головченко в апреле 2013 года в интервью журналу «Деловые Эмираты», – Уже тогда страна произвела на меня достаточно яркое впечатление. За последнее десятилетие я приезжал сюда и в соседние страны практически каждый год, и мне всегда было интересно наблюдать динамику развития региона, которую не встретишь на всем постсоветском пространстве. Все время приезжал в командировки, а вот на отдыхе ни разу не был».


Роман Головченко в Дубае. Скриншот из видео Russian Emirates

Получается, Головченко регулярно летал в служебные командировки в ОАЭ еще во времена своей работы в Совете Безопасности и Администрации президента. С чем были связаны эти визиты, будущий премьер не объяснял. Но с учетом того, что в декабре 2009 года он был назначен заместителем главы Государственного военно-промышленного комитета, можно предположить, что и предыдущие его командировки могли быть связаны с военно-техническим сотрудничеством двух стран. В том же интервью «Деловым Эмиратам» он подчеркивал, что военно-техническое сотрудничество ОАЭ и Беларуси сейчас настолько хорошо развито, что не требует дополнительных усилий со стороны посольства.

«Конечно, я буду обращать на него внимание, особенно учитывая то, что я знаю эти вопросы изнутри, однако упор буду делать на экономическое и инвестиционное сотрудничество», – подчеркивал он.

Именно в период работы Головченко послом Объединенные Арабские Эмираты стали одним из самых любимых мест Александра Лукашенко, куда он приезжает не только с рабочими визитами, но и ради того, чтобы ненадолго «уйти от повседневной жизни» и «обмакнуть ноги в залив». По информации МИД, с 2013 по 2017 год Лукашенко четыре раза посетит ОАЭ только с официальным визитом – вдвое больше, чем за предыдущие 19 лет.


Роман Головченко, Александр Лукашенко и Николай Лукашенко в ОАЭ, октябрь 2014 года. Фото — president.gov.by

Регулярным гостем ОАЭ является и Виктор Лукашенко: он не только зачастую сопровождает отца, но и неоднократно посещал гран-при по автогонкам «Формула-1» в Абу-Даби.

Свою работу на посту посла Головченко описывал как чрезвычайно напряженную. «Работа, действительно, ненормированная, иногда в две смены», – рассказывал он журналистам. А в свободное время, говорил Головченко в 2016 году, он любит читать об истории, этнографии и политике Ближнего Востока: «Мне они помогают и в работе, и в жизни».

Через два года Головченко возглавил Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) в правительстве Сергея Румаса.

Арабский инвестор и олигарх Зайцев

С назначением на пост главы правительства Головченко публично поздравил арабский бизнесмен Таджедин Сейф. Он опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий с новым премьером Беларуси и назвал его «любимым братом».

«Самая шикарная новость за сегодня. Мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко стал новым премьер-министром Беларуси. Всего наилучшего!» – написал он.


Фото: Instagram/tajeddineseif

Таджедин Сейф – человек, тесно связанный с Беларусью. Свое первое образование уроженец ОАЭ получил в Могилевском государственном университете (окончил ВУЗ в 2000-м). Согласно официальному сайту бизнесмена, он является генеральным директором и владельцем компаний Innovation Center Group и K&K Group, а также членом совета директоров и партнером в более чем 20 холдинговых компаниях в ОАЭ, США, Европе, России и Беларуси. Среди белорусских партнеров Таджедина Сейфа – компания «Сохра», «Бремина-групп» и ФК «Динамо-Брест». Ко всем этим активам имеет отношение приближенный к Виктору Лукашенко олигарх Александр Зайцев.


Марадона (слева) и Сейф (справа) в Бресте, июнь 2018 года

Летом 2018-го Таджедин Сейф лично привез в Брест футбольную легенду Диего Марадону. В том же году на малой родине Лукашенко в Александрии Сейф и Зайцев торжественно открыли филиал детской академии футбола «Динамо-Брест».


Сейф и Зайцев на открытии футбольной академии в Александрии. Фото — innovationcentergroup.com

Но двух бизнесменов объединяют не только спортивные проекты. Например, в 2018 году Зайцев и Сейф вместе открывали деловой центр INWEX в одном из небоскребов Дубая. Неизвестно, какой была доля участия белорусской стороны в этом проекте, но дело получило поддержку на государственном уровне – символическую ленту делового центра перерезал министр иностранных дел Владимир Макей.


Сейф, Макей, Зайцев и Головченко. Фото — facebook.com/inwexworld

Как сообщается на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП), Сейф с 2007 года «активно взаимодействует» с посольством Беларуси в ОАЭ, оказывает белорусской стороне содействие в поиске бизнес-партнеров в странах Персидского залива, в организации торгово-экономических, спортивных, гуманитарных и других совместных проектов. Поэтому в марте 2019 года Сейф был назначен представителем БелТПП в ОАЭ.


Сейф и Зайцев на встрече в БелТПП в Минске. Фото — facebook.com/inwexworld

Когда Головченко познакомился с Сейфом (во время работы послом или до того), неизвестно. Но отношения с завершением дипломатической миссии Головченко в ОАЭ не закончились. В феврале 2019 года Сейф выложил селфи с будущим белорусским премьером с форума вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.

Туда Головченко прибыл с официальным визитом в качестве председателя ГВПК. На полях форума он вместе с Сейфом встретился с принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.


Фото-tajeddineseif

Известно, что партнер Сейфа Александр Зайцев имеет интересы в оборонной сферы. Согласно изданию «Ежедневник», его компания Sohra Overseas вместе с государственным предприятием ВПК «Белспецвнештехника» – соучредители оборонной компании «БСЗТ – Новые технологии». В частности, «БСЗТ – Новые технологии» занимаются модернизацией военной техники и ракетных систем класса «воздух-воздух». А в 2018-м «БСЗТ – Новые технологии» по приказу Александра Лукашенко запустило в Оршанском районе первое в Беларуси производство патронов.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Belsat.eu рассказывает малоизвестные факты о новом премьер-министре Беларуси Романе Головченко.
 
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