«Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Использование не по назначению звукового сигнала может обернуться для водителя штрафом, сообщили корреспонденту агентствав ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Там отметили, что согласно пункту 172 ПДД, водитель имеет право применять звуковой сигнал только в случае намерения произвести обгон вне населенного пункта и для предотвращения ДТП. В иных случаях поданный звуковой сигнал может обернуться штрафом в размере до 3 базовых величин.







