ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГАИ подключается к борьбе с "крамолой"

07.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автомобили в знак солидарности сигналят тем, кто стоит в очередях, чтобы подписать за выдвижение в президенты независимых кандидатов. Для "нейтрализации" подключают ГАИ.

Использование не по назначению звукового сигнала может обернуться для водителя штрафом, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там отметили, что согласно пункту 172 ПДД, водитель имеет право применять звуковой сигнал только в случае намерения произвести обгон вне населенного пункта и для предотвращения ДТП. В иных случаях поданный звуковой сигнал может обернуться штрафом в размере до 3 базовых величин.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобили в знак солидарности сигналят тем, кто стоит в очередях, чтобы подписать за выдвижение в президенты независимых кандидатов. Для "нейтрализации"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Пальчик: «Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика