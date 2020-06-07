|
ГАИ подключается к борьбе с "крамолой"
Источник материала: Партизан
Автомобили в знак солидарности сигналят тем, кто стоит в очередях, чтобы подписать за выдвижение в президенты независимых кандидатов. Для "нейтрализации" подключают ГАИ.
Использование не по назначению звукового сигнала может обернуться для водителя штрафом, сообщили корреспонденту агентства
Там отметили, что согласно пункту 172 ПДД, водитель имеет право применять звуковой сигнал только в случае намерения произвести обгон вне населенного пункта и для предотвращения ДТП. В иных случаях поданный звуковой сигнал может обернуться штрафом в размере до 3 базовых величин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобили в знак солидарности сигналят тем, кто стоит в очередях, чтобы подписать за выдвижение в президенты независимых кандидатов. Для "нейтрализации"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)