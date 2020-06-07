Александр Пальчик: «Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ»









– В 17 вы уже стали чемпионом Беларуси...





– Вторую половину чемпионата Беларуси-2019/2020 я играл в «Юности» – и очень благодарен клубу, тренерам и партнерам за этот сезон.





– Следующий планируете также провести в составе «Юности»? Планов замахнуться, скажем, на КХЛ нет?





– По следующему сезону еще неизвестно. Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ.





– За океан, я правильно понимаю?





– Да, все верно, – сказал Пальчик.