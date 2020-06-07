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Александр Пальчик: «Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ»

07.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Юности» Александр Пальчик рассказал, где планирует продолжить карьеру.




– В 17 вы уже стали чемпионом Беларуси...

– Вторую половину чемпионата Беларуси-2019/2020 я играл в «Юности» – и очень благодарен клубу, тренерам и партнерам за этот сезон.

– Следующий планируете также провести в составе «Юности»? Планов замахнуться, скажем, на КХЛ нет?

– По следующему сезону еще неизвестно. Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ.

– За океан, я правильно понимаю?

– Да, все верно, – сказал Пальчик.
 
 
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Нападающий «Юности» Александр Пальчик рассказал, где планирует продолжить карьеру.
 
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