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Александр Пальчик: «Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ»
Источник материала: Партизан
Нападающий «Юности» Александр Пальчик рассказал, где планирует продолжить карьеру.
– В 17 вы уже стали чемпионом Беларуси...
– Вторую половину чемпионата Беларуси-2019/2020 я играл в «Юности» – и очень благодарен клубу, тренерам и партнерам за этот сезон.
– Следующий планируете также провести в составе «Юности»? Планов замахнуться, скажем, на КХЛ нет?
– По следующему сезону еще неизвестно. Возможно, я уйду из «Юности», – но не в сторону КХЛ.
– За океан, я правильно понимаю?
– Да, все верно, – сказал Пальчик.
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Нападающий «Юности» Александр Пальчик рассказал, где планирует продолжить карьеру.
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