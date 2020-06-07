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Заслон инфекции. Рассказываем, как в ОАО «Лопатино» готовят к осенне-зимнему периоду животноводческие помещения

07.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Заслон инфекции. Рассказываем, как в ОАО «Лопатино» готовят к осенне-зимнему периоду животноводческие помещения

Чистота – залог здоровья коровы. Операторы по уходу за животными Василий Веренич и Гайтис Пупурс.

Едва ли не главной гарантией здоровья молочного поголовья является технологически правильная подготовка животноводческих помещений к осенне-зимнему периоду. Дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд, требующее и дополнительного использования человеческого ресурса, и финансовых затрат, и четкого взаимодействия всех заинтересованных служб.

В этом смысле если и не образцом, то вполне себе положительным приме-ром может служить ОАО
«Лопатино», где к концу прошлой недели были полностью готовы к зимовке 60 процентов всех комплексов и ферм. И это в конце мая! Не рановато ли?

– В  самый раз, – отвечает главный ветеринарный врач хозяйства Виталий Иванович Климовец. – Лучше поспешить, чем опоздать.

И выкладывает свои резоны. Во-первых, сейчас самая подходящая погода для вывода скота на выгульные площадки. В июльскую или августовскую жару корову из-под крыши не выгонишь, а без этого какая профилактика, какой ремонт? Во-вторых, здешнее поголовье, насчитывающее 5 тысяч голов, занимает в общем и целом 25 помещений, на обработку каждого из которых уходит немало времени. Но подробно об этом чуть позже. Пока же приведу третий довод главного ветеринара в пользу ранней подготовки к зиме: сегодня, пока не началась уборочная страда, проще расставлять нужных людей в нужном месте. Где как, а в «Лопатино» расстановка эта делается не спонтанно в зависимости от ситуации, а по четкому графику, разработанному и утвержденному в районной ветеринарной станции. Насколько мне известно, был специальный приказ по хозяйству, согласно которому при каждом производственном участке формировалась бригада или звено, называйте, как хотите, занятое именно на приведении в порядок коровника, телятника, родильного отделения и так далее. Чтобы было понятно, как такое звено действует, можно в качестве примера взять молочно-товарную ферму в Морозовичах. Ферма, прямо скажем, не из самых крупных – на 180 голов дойного стада. Да плюс еще 250 телят. После недавней реконструкции здесь с успехом применяются современные технологии производства, а коллектив, которым руководит Валентина Александровна Колб, сформирован из людей профессиональных и работящих, умеющих добиваться высоких показателей. Так вот  здесь помещения очищают двое – Василий Степанович Веренич и Гайтис Алдисович Пупурс. Откуда в наших краях взялась латышская фамилия – это отдельная, достаточно интересная история. Хотя о ней здесь особо не вспоминают – просто все знают здоровяка Гайтиса как старательного, умелого мужика, которому по плечу любая деревенская работа. Что в нашем случае совсем не лишнее: дезинфекторы в свободное время занимаются еще  различными хозяйственными делами. В эти дни, к примеру, когда лопатинцы приступили к заготовке кормов, они заделывают силосные ямы. Они – это упомянутый Гайтис Пупурс и его напарник Василий Степанович Веренич, тоже мастер на все руки,
не из тех, что от работы бегают.

Ну вот, а теперь представьте себе помещение площадью в 2 тысячи квадратных метров, где содержатся две сотни коров. Перво-наперво здесь нужно зачистить пол. После этого он заливается водой на пару суток, чтобы «откисла» скопившаяся засохшая грязь. Ну, а тогда идет в работу керхер – гидравлическая микроустановка, выдающая под высоким давлением такую струю воды, после которой вычищается все, что может быть вычищено. Специалисты райветстанции, приезжающие вслед с дезинфицирующей установкой ДУК, очень придирчиво оценивают результаты работы по очистке помещений. Обработав помещение, дезинфекторы уезжают, а местным предстоит еще побелить стены и потолок известью. И … Добро пожаловать на зимние квартиры!

Не проще поддерживать и теперешнее состояние ферм к началу холодов. Мне, например, известен лишь один человек в ОАО «Лопатино», который делает это идеально. Конечно же, речь идет о начальнике комплекса «Черново» Викторе Сергеевиче Крыльчуке – он обрабатывает коровники керхером после каждой дойки. Жаль только, что таких Крыльчуков, людей буквально одержимых своей профессией, у нас не так уж много.

«Осень – работ восемь» – это все-таки сказано для рифмы. Не меньше ее у крестьянина и весной, и летом. Вот закончилась посевная – началась заготовка кормов, и продлится сенокос аж до поздней осени. Не сегодня-завтра выйдут в поле комбайны, и придет пора главного события года – пора уборки зерновых. А там, глядишь, и за кукурузу пора приниматься, после которой черед сахарной свеклы подойдет… Как видите, одно дело главнее другого. И очень важно, чтобы среди них не отошла на второй план работа по подготовке животноводческих помещений к осенне-зимнему сезону. На всякий случай напомню уже поднадоевшую, но никогда не теряющую актуальность прописную истину: «Зима ошибок не прощает».

Сергей Дорохов

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