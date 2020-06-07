Первые слова сына Меган Маркл и принца Гарри раскрыл инсайдер

Источник материала: ОНТ

Годовалый сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи начал говорить, сообщает US Weekly.

Источник из окружения пары раскрыл первые слова Арчи.

Так, по данным инсайдера, малыш уже произносит несколько слова.

Напомним, что сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. В настоящее время семья герцогов живет в Лос-Анджелесе, в марте 2020-го они отказались от титулов и королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США.

Фото: Toby Melivlle/ Getty Images

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