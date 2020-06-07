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Первые слова сына Меган Маркл и принца Гарри раскрыл инсайдер

07.06.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые слова сына Меган Маркл и принца Гарри раскрыл инсайдер

Годовалый сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи начал говорить, сообщает US Weekly.

Источник из окружения пары раскрыл первые слова Арчи.

Так, по данным инсайдера, малыш уже произносит несколько слова.

Напомним, что сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. В настоящее время семья герцогов живет в Лос-Анджелесе, в марте 2020-го они отказались от титулов и королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США.

Фото: Toby Melivlle/ Getty Images 

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Годовалый сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи начал говорить, сообщает US Weekly. Источник из окружения пары раскрыл первые слова Арчи. Так, по данным...
 
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