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Первые слова сына Меган Маркл и принца Гарри раскрыл инсайдер
Источник материала: ОНТ
Годовалый сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи начал говорить,
Источник из окружения пары раскрыл первые слова Арчи.
Так, по данным инсайдера, малыш уже произносит несколько слова.
Напомним, что сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. В настоящее время семья герцогов живет в Лос-Анджелесе, в марте 2020-го они отказались от титулов и королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США.
Фото: Toby Melivlle/ Getty Images
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Годовалый сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи начал говорить, сообщает US Weekly. Источник из окружения пары раскрыл первые слова Арчи. Так, по данным...
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