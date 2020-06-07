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Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров

07.06.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто вы проводите время с родителями, бабушками и дедушками? Наверняка они нередко вспоминают своё детство и свою молодость. Рассказывают о тех временах, когда жили в СССР, и утверждают, что всё было намного лучше.

Но мы не будем заниматься сравнениями. Вместо этого признаем, что в Советском Союзе было много хорошего. И особенно хороши были актёры, которых знают и любят по сей день. Поэтому даже сейчас люди продолжают делиться снимками этих артистов, которые находят в своих архивах.

Вячеслав Тихонов

Самой популярной ролью Тихонова стал разведчик Штирлиц в фильме «Семнадцать мгновений весны». Вячеслав Васильевич рассказывал, что для него не было большего счастья, чем когда к нему подходили прохожие и благодарили за его актёрскую игру.

Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Вячеслав Невинный, Наталья Гусева, Марианна Ионесян

Фотография была сделана во время съёмок фильма «Гостья из будущего». Наверное, многие дети в своё время недолюбливали пирата Весельчака, но, повзрослев, поняли, что он является неотъемлемой частью прекрасной кинокартины.

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Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Людмила Касаткина

Касаткину зрители ценили за её невероятное актёрское мастерство. Хотя ролей у Людмилы Ивановны было не очень много, все они остались в памяти людей. Особенно выделяются «Укротительница тигров» и «Укрощение строптивой».

Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Людмила Поргина, Николай Караченцов

Снимок был сделан в Гагаринском ЗАГСе, 1975 год. В то время супруги ещё только набирали популярность. Сейчас Каранченцов известен не только своими ролями, но и песнями. В 2007 году Поргина выпустила антологию всех двухсот композиций её мужа.

Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Евгений Евстигнеев, Борис Плотников

Фотография была сделана во время съёмок фильма «Собачье сердце». Сразу после выхода на экраны фильм разобрали на цитаты. Каждое высказывание профессора Преображенского было великолепно, а Евстигнеев прекрасно исполнил роль этого непростого персонажа.

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Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Ирина Розанова

На снимке актриса запечатлена вместе со своими двоюродными родственниками – Владом и Леной. Своих детей у Розановой нет. Ирина известна множеством ролей, среди кинокартин с её участием выделяются «Ворошиловский стрелок» и «Господа офицеры».

Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp

Георгий Вицин, Наталья Вицина

По рассказам Натальи, Георгий был хорошим отцом. Он никогда не ругал её, не читал нравоучений, но в его присутствии Наталья не могла себе позволить какие-то неправильные поступки. Даже взрослой она не могла курить на глазах отца.

Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёровФото: instagram.com/kino.cccp

Вицин известен большинству людей как один из трио «Трус, Балбес и Бывалый». Вместе они снялись в нескольких фильмах и завоевали сердца зрителей. В числе их совместных работ «Операция «Ы».

Кстати, а вы помните ту девочку, которую укачивал Шурик? Посмотрите, как она выглядит сейчас – здесь подробнее.

Люди в материале: Георгий Вицин, Наталья Вицина, Ирина Розанова, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Людмила Поргина, Николай Караченцов, Людмила Касаткина, Вячеслав Невинный, Наталья Гусева, Марианна Ионесян, Вячеслав Тихонов

 
 
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Как часто вы проводите время с родителями, бабушками и дедушками? Наверняка они нередко вспоминают своё детство и свою молодость. Рассказывают о тех временах,...
 
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