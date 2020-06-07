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Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров
Источник материала: СТВ
Как часто вы проводите время с родителями, бабушками и дедушками? Наверняка они нередко вспоминают своё детство и свою молодость. Рассказывают о тех временах, когда жили в СССР, и утверждают, что всё было намного лучше.
Но мы не будем заниматься сравнениями. Вместо этого признаем, что в Советском Союзе было много хорошего. И особенно хороши были актёры, которых знают и любят по сей день. Поэтому даже сейчас люди продолжают делиться снимками этих артистов, которые находят в своих архивах.
Вячеслав Тихонов
Самой популярной ролью Тихонова стал разведчик Штирлиц в фильме «Семнадцать мгновений весны». Вячеслав Васильевич рассказывал, что для него не было большего счастья, чем когда к нему подходили прохожие и благодарили за его актёрскую игру.
Вячеслав Невинный, Наталья Гусева, Марианна Ионесян
Фотография была сделана во время съёмок фильма «Гостья из будущего». Наверное, многие дети в своё время недолюбливали пирата Весельчака, но, повзрослев, поняли, что он является неотъемлемой частью прекрасной кинокартины.
Людмила Касаткина
Касаткину зрители ценили за её невероятное актёрское мастерство. Хотя ролей у Людмилы Ивановны было не очень много, все они остались в памяти людей. Особенно выделяются «Укротительница тигров» и «Укрощение строптивой».
Людмила Поргина, Николай Караченцов
Снимок был сделан в Гагаринском ЗАГСе, 1975 год. В то время супруги ещё только набирали популярность. Сейчас Каранченцов известен не только своими ролями, но и песнями. В 2007 году Поргина выпустила антологию всех двухсот композиций её мужа.
Евгений Евстигнеев, Борис Плотников
Фотография была сделана во время съёмок фильма «Собачье сердце». Сразу после выхода на экраны фильм разобрали на цитаты. Каждое высказывание профессора Преображенского было великолепно, а Евстигнеев прекрасно исполнил роль этого непростого персонажа.
Ирина Розанова
На снимке актриса запечатлена вместе со своими двоюродными родственниками – Владом и Леной. Своих детей у Розановой нет. Ирина известна множеством ролей, среди кинокартин с её участием выделяются «Ворошиловский стрелок» и «Господа офицеры».
Георгий Вицин, Наталья Вицина
По рассказам Натальи, Георгий был хорошим отцом. Он никогда не ругал её, не читал нравоучений, но в его присутствии Наталья не могла себе позволить какие-то неправильные поступки. Даже взрослой она не могла курить на глазах отца.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Вицин известен большинству людей как один из трио «Трус, Балбес и Бывалый». Вместе они снялись в нескольких фильмах и завоевали сердца зрителей. В числе их совместных работ «Операция «Ы».
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Как часто вы проводите время с родителями, бабушками и дедушками? Наверняка они нередко вспоминают своё детство и свою молодость. Рассказывают о тех временах,...
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