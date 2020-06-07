ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске задержан активист кампании "Страна для жизни" Александр Матеюк

07.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 6 июня в Витебске был задержан волонтер инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую Александр Матеюк.

Ему удалось сообщить витебским правозащитникам из отделения милиции, что против него составлен протокол по статье 23.34 КоАП, и его обвинили в участии в несанкционированном пикете 31 мая. Час спустя телефон Матеюка уже был недоступен.

Александр Матеюк сказал по телефону, что его задержали на выходе из подъезда - он собирался ехать на дачу, чтобы помочь своим родителям.

Скорее всего, мужчина был помещен в следственный изолятор, где уже содержатся Алена Янушковская, Олег Павлов и Александр Якушков, участники пикета 31 мая. Александр Матеюк ранее отсидел четыре дня в изоляторе, так как был осужден за участие во встрече с блогером Тихановским.

Судебные процессы состоятся в понедельник, 8 июня.

Напомним, что это абсолютно законные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты. 
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 6 июня в Витебске был задержан волонтер инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую Александр Матеюк.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Комаровке в Минске люди в штатском задержали сборщика подписей за Тихановскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика