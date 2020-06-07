Лукашенко посоветовал не носить маску на улице, дал новый совет, как не заразится COVID-19 и рассказал про шутку с трактором и баней









СТВ Общаясь с верующими, которые собрались около Свято-Никольского женского монастыря, Лукашенко, заметив людей в защитных масках. Он посоветовал не носить маску на свежем воздухе, сообщает





— Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, — в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну лучше в храм приходите.





А во время встречи с могилевскими чиновниками Лукашенко дал еще один совет по COVID-19, однако сначала вспомнил свои старые рекомендации про трактор и баню.





— Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа, трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите — лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Ну это было «брендом батьки», который, видите ли, безумный, и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи, — отметил глава государства.





— Не дай Бог вторая волна, а это воспаление легких, это пневмония. Поэтому если вы сейчас не организуетесь и не начнете дышать, лучше на спортивных мероприятиях и прочее. Если кто-то не занимается, так займитесь этим. И чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить. Поэтому смотрите за своим здоровьем и показывайте другим, как надо жить в это сложное время. Еще раз подчеркиваю: все, о чем тут говорят, критикуют и меня, и еще кого-то — это блеф. Никто не знает, что будет дальше завтра. Поэтому, может быть, господь нам поможет, хоть мы и сейчас на него обидеться не можем. Возьмите, посмотрите по смертности, — сказал президент.