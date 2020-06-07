ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рядом с Белым домом: в Вашингтоне возобновились погромы

07.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рядом с Белым домом: в Вашингтоне возобновились погромы

В центре Вашингтона в субботу вечером возобновились погромы магазинов. Ранее днем на улицах столицы США возле Белого дома собралась акция протеста, которая носила мирный характер, передает ТАСС.

Сообщается, что около 11 вечера по местному времени трое неизвестных разбили витрину кафе Национального здания прессы, которое расположено недалеко от Белого дома. Вандалы пытались проникнуть внутрь — они пытались разбить витрину, несколько раз швырнув в стекло металлическую урну для мусора. Еще один сообщник стоял неподалеку и наблюдал, не появится ли полиция. Когда правоохранители прибыли на место, нарушители скрылись.

Обстановка в США остается сложной. В субботу днем протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, в мероприятии приняли участие почти 10 тысяч человек. В Нью-Йорке во время манифестаций задержаны более 300 человек.

Напомним, беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в больнице после применения к нему полицией удушающего приема. Беспорядки быстро охватили практически все крупные города страны, в результате чего комендантский час был введен в 40 городах страны, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Фото: РИА Новости / Артур Габдрахманов; Владислав Павлов/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Вашингтона в субботу вечером возобновились погромы магазинов. Ранее днем на улицах столицы США возле Белого дома собралась акция протеста, которая носила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Google обвинили в сборе данных пользователей в режиме инкогнито
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика