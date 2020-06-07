Рядом с Белым домом: в Вашингтоне возобновились погромы

Источник материала: ОНТ

В центре Вашингтона в субботу вечером возобновились погромы магазинов. Ранее днем на улицах столицы США возле Белого дома собралась акция протеста, которая носила мирный характер, передает ТАСС.

Сообщается, что около 11 вечера по местному времени трое неизвестных разбили витрину кафе Национального здания прессы, которое расположено недалеко от Белого дома. Вандалы пытались проникнуть внутрь — они пытались разбить витрину, несколько раз швырнув в стекло металлическую урну для мусора. Еще один сообщник стоял неподалеку и наблюдал, не появится ли полиция. Когда правоохранители прибыли на место, нарушители скрылись.



Обстановка в США остается сложной. В субботу днем протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, в мероприятии приняли участие почти 10 тысяч человек. В Нью-Йорке во время манифестаций задержаны более 300 человек.

Напомним, беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в больнице после применения к нему полицией удушающего приема. Беспорядки быстро охватили практически все крупные города страны, в результате чего комендантский час был введен в 40 городах страны, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Фото: РИА Новости / Артур Габдрахманов; Владислав Павлов/ТАСС

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