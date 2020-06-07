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Белорус установил рекорд Гиннесса
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в книгу рекордов.
Первый рекорд Гиннесса белорус установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству
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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже...
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