Видео Наташи Королевой в маске вызвало скандал в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Певица Наташа Королева оказалась в центре скандала, надев дизайнерскую маску. Звезда опубликовала видеоролик, где показала, что носит дизайнерскую защитную маску с полудрагоценными камнями, еще в марте.

Однако гнев подписчиков обрушился на певицу только сейчас, и это связано с недавними высказываниями ее супруга Тарзана о бедственном положении артистов.

На днях Тарзан заявил, что нуждается в помощи государства, поскольку во время карантина из-за пандемии лишился источников дохода.

Поклонники после этого сразу же припомнили, как Наташа Королева хвасталась защитной маской, изготовленной в единственном экземпляре специально для нее подругой-дизайнером. Цена маски составляет около 350 тысяч российских рублей.

Когда Королева только опубликовала видео, негативной реакции не было, поскольку фанаты подумали, что она хорошо зарабатывает, поэтому может позволить себе такие излишества. Однако после слов ее мужа о бедственном положении звезду забросали гневными комментариями.

«Маска Наташи Королевой стоит 350 тысяч рублей. И эти люди жалуются на безденежье», «А вы еще жалуетесь что вам денег не хватает, ну, ну, оно и видно!», «Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа?», «Артист должен оставаться прежде всего человеком. Пандемия – это не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!», «Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства», – высказали негодование пользователи соцсетей.

Напомним, что ранее супруг Королевой стриптизер Тарзан пожаловался, что государство не поддерживает артистов.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», – заявил Тарзан, чем вызвал возмущение общественности.

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