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Он и правда не понимает чего не хватает Галине Филлиповне Андрейчик? И не поймёт!

07.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Романчук о смелой женщине, не побоявшейся сказать правду, и Лукашенко, который никогда ее не поймет.

Он и правда не понимает чего не хватает Галине Филлиповне Андрейчик? И не поймёт!
Фото Катерины Гордеевой, TUT.BY
«Глубинный культурный конфликт Беларуси: ХXXXL (Халтура, Халява, Хамство, Холуйство и Lицемерие) против культуры ПУЛЬС (Просвещение, Уважение, Любовь и Свобода), — пишет Ярослав Романчук.

Перед нами две Беларуси. Две неравные, радикально разные страны. В одной Беларуси живёт 80—90% страны. Здесь люди ценят семью, труд, знания, достижения, воспитание и культуру. Здесь уважают друг друга, поддерживают друг друга – за счёт своих ресурсов и активов. Здесь крутятся, как могут, чтобы содержать себя, детей и стариков. Здесь дружат не потому, что выгодно и престижно, а потому что душевно и сердечно. Здесь верят в Добро, Справедливость и Совесть.

В другой Беларуси живёт ~10—20% населения. Здесь совсем другие нормы и стандарты. Стать начальником и топтать всех, кто под тобой. Пройти путь из грязи в князи – за счёт кумовства, землячества и блата – и презирать всех остальных неудачников. Добраться до чужих денег/активов – и обогатиться за чужой счёт. Льстить начальству и презирать подчинённых. Топтать, унижать таланты – окружать себя посредственностями и серостями. Презирать умных, культурных, воспитанных – насажать хамство, ты-канье и лизоблюдство. Материальной богатство – без моральных ограничений.


В светлой, благородной, трудолюбивой Беларуси живёт Галина Филипповна Андрейчик. Её 81 год. Работала 52 года. Учёная. Работала в университете, воспитала детей, сеяла разумное, доброе и вечное.

В ней – благородство и грация, глубокая культура и чистая душа. Она вместе со своей семьей построила дом, создала себе материальный уют. Не за счёт унизительно низкой пенсии. За счёт семейной солидарности. Воспитала сына, который стал предпринимателем. Поддерживает связь с родственниками из-за рубежа. Она следит за силой духа и своим здоровьем.

Как представитель настоящей интеллигенции, аристократ духа, Галина Филипповна интересуется не только состоянием собственной кухни и двора. Она – пассионарная гражданка. Высказала открыто свою позицию. Призвала не бояться, не быть трусами и крепостными. Потому что трусы и рабы – сдадут страну с потрохами. Душа болит за ложь и лицемерие. Сердце ноет из-за хамства и унижения людей властью. Кипит разум возмущённый от несправедливости в отношении обыкновенных людей труда.

Как посчитали представители другой Беларуси, те, что создали монополию власти, Галина Филипповна не там сказала, не тем пожаловалась, не с теми связалась. Вот если бы за счёт денег налогоплательщиков построила дом, если бы в государственной программе освоила ресурсы, если бы Вертикали отдала честь, совесть и репутацию, вот тогда дом был бы правильным. А так, видишь ли, сама, сын – предприниматель, семья за границей – слишком независимая…

Лукашенко, как представитель другой Беларуси, не понимает, чего Галине Филипповне не хватает. Мол, дом и квартира есть, машина есть, холодильник полный – с жиру, что ли, бесишься? В его культурном коде XXXXL нет связи с культурным кодом ПУЛЬС. Высказать презрение, а не уважение. Унизить гневом, а не поддержать вежливым словом. Спрятаться за щиты ОМОНа, камеры БТ, а не вступить в честный диалог с людьми.

Лукашенко и белорусы из его группы не могут себе представить, что Свобода ценнее чарки/шкварки, что справедливость и честь дороже должности и власти, что чистая совесть важнее платиновой карты VISA, полученной в качестве оплаты за лоббистские услуги.

Честь и хвала Галине Филипповне и её семье. Низкий поклон их труду, достоинству и достижениям. Они – проводники культуры ПУЛЬС, культуры Беларуси будущего. Они – настоящие герои Беларуси. Будь у них свобода, они бы сделали нашу Родину настоящей страной для жизни. Будь у нас свобода, мы бы не ездили на заработки по всему миру, не вынуждали уезжать из страны молодёжь, не унижали бы своих пенсионеров бедностью. Они бы сделали Беларуси страной чести, совести и справедливости.

Свободы у нас в Беларуси нет. Есть засилье культуры ХXXXL во власти. Поэтому Галина Филипповна – не только заботливая бабушка и внимательная мама. Она активная гражданка. Она пассионарная белоруска. Она показывает нам всем пример того, как себя вести. Честно, достойно и ответственно. Оставить нашим детям не только дома и материальное благополучие, а Свободу – вот исторический, культурный долг.

Вот чего недопонимают 80-90% белорусов. Вот чему нас учит глубокоуважаемая Галина Филипповна Андрейчик».

Жительница Гродно, 81-летняя Галина Филлиповна Андрейчик 29 мая пришла на встречу с блогером Сергеем Тихановским в областном центре — и неожиданно стала «звездой» стримов. А 4 июня ее упомянул Александр Лукашенко, рассказав об «ободняках» пожилой гродненки. «Лукашенко плохой» — а сами живут во дворцах! Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?» — возмущался президент.


А вечером в программе «Панорама» на «Беларусь 1» даже вышел сюжет и с дрона показали дом, где живет 81-летняя Галина Филлиповна, правда, самой женщине слова не дали. В интервью TUT.BY, она рассказала откуда деньги на «особняк».
 
Теги: Гродно
 
 
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Романчук о смелой женщине, не побоявшейся сказать правду, и Лукашенко, который никогда ее не поймет.
 
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