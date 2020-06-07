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День гнева и солидарности
Источник материала: Партизан
В самых разных городах страны белорусы сегодня вновь выстроили в "очереди за свободой" - чтобы поставить свою подпись за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.
На площади у Комаровского рынка в Минске в воскресенье, 7 июня, снова проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Череченя.
Как сообщалось ранее, на подъезде к рынку был задержан
Но людей все равно не так много, как все предыдущие выходные. По подсчетам журналистов на площади перед рынком максимум было порядка 800 человек, пишет
К 13 часам выяснилось, что мужчина, которого задержали в 11.25, член инициативной группы Ольги Ковальковой Валентин Фролов. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
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В самых разных городах страны белорусы сегодня вновь выстроили в "очереди за свободой" - чтобы поставить свою подпись за выдвижение альтернативных кандидатов в...
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