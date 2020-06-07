День гнева и солидарности

На площади у Комаровского рынка в Минске в воскресенье, 7 июня, снова проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Череченя.

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Олег Бобровский, который вёз на бусе столы и палатки для пикета — его остановили сотрудники ГАИ Как сообщалось ранее, на подъезде к рынку был задержан





tut.by Но людей все равно не так много, как все предыдущие выходные. По подсчетам журналистов на площади перед рынком максимум было порядка 800 человек, пишет