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В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории западного берега Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей заблокировали улицы города. Для разгона протестующих полиции пришлось применить силу.
В январе президент США и премьер-министр Израиля представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно ему Иерусалим признавался столицей Израиля, а еврейское государство получало возможность распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.
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Новости Израиля. В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории западного берега Иордана, сообщили в программе Новости «24...
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