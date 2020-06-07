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В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана

07.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории западного берега Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей заблокировали улицы города. Для разгона протестующих полиции пришлось применить силу.

В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана

Аналогичные акции прошли ранее в Палестине.

В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана

В январе президент США и премьер-министр Израиля представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно ему Иерусалим признавался столицей Израиля, а еврейское государство получало возможность распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

В Тель-Авиве протестуют против аннексии западного берега Иордана

Ожидается, что правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий уже 1 июля.

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Новости Израиля. В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории западного берега Иордана, сообщили в программе Новости «24...
 
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