|
Нацгвардию могут начать выводить из Вашингтона
Источник материала: СТВ
Новости США. В США бойцов Нацгвардии могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они были направлены в столицу из 11 штатов для поддержания порядка из-за протестов, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В помощь коллегам из столичной Национальной гвардии в Вашингтон прибыли почти 4 000 бойцов.
Но протесты постепенно становятся мирными, поэтому войска могут отправиться в места привычной дислокации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США бойцов Нацгвардии могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были направлены в столицу из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)