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Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»

07.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие помнят реалити-шоу под названием «Последний герой». Особенно ярким оказался первый сезон. В качестве ведущего выступил Сергей Бодров, а люди познакомились с запоминающейся песней группы «Би-2» под названием «Остаться в живых». Кстати, эта композиция была написана специально для передачи.

Первая серия вышла на экраны 17 ноября 2001 года. К настоящему моменту выпущено 8 сезонов. Между 6 и 7 сезонами прошло 10 лет, поэтому последние 2 сезона уже сложно назвать прямым продолжением.

Через это реалити-шоу прошло множество людей. Кому-то «Последний герой» подарил известность, а кто-то просто получил незабываемые впечатления. Нам захотелось узнать, как сложились жизни участников, которые впечатлили зрителей, но не находятся у всех на слуху.

Сергей Одинцов

Победитель первого сезона. Парню на тот момент было всего 26 лет, однако за плечами у него уже было участие в военных действиях в Чечне и медаль «За отвагу». На протяжении всего реалити-шоу Одинцов успешно справлялся с испытаниями и… плёл интриги. Несмотря на это, Сергей сохранил дружеские отношения со всеми участниками.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»Фото: Facebook / Сергей Одинцов 

После победы Одинцов вернулся домой, купил квартиру и занялся постройкой семейного кафе. Также Сергей баллотировался в депутаты. Позже ещё раз появился в 5 сезоне, но уже не победил. В 2007 году получил год условно за ДТП. Сейчас Одинцов занимается бизнесом, у него вторая супруга. В свободное время рыбачит и помогает сыну с домашней работой.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: Facebook / Сергей Одинцов 

Инна Гомес

Инне во время участия в первом сезоне шоу был 31 год. За плечами было модельное прошлое и небольшая роль в «Гостье из будущего». Гомес не старалась выделиться в «Последнем герое», но девушку всё равно заметили за способность отлично выглядеть в любой ситуации.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: кадр из реалити-шоу «Последний герой»

После шоу Инна родила дочь Машу, а затем вновь вернулась на телевидение уже в качестве актрисы. Сейчас Гомес является руководителем премии «На Благо Мира», которая присуждается за доброту в искусстве.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: instagram.com/innagomesegura

Иван Любименко

Финалист первого сезона, проиграл Одинцову с разницей в 1 голос. На остров Иван приехал ещё 18-летним юнцом, и лишь потом ему исполнилось 19 лет. Парень понравился зрителям: он был простой и обаятельный, не участвовал в интригах, регулярно побеждал.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: instagram.com/Zeravshan

После шоу Любименко написал книгу о своём участии. По ней стало понятно, что парень совсем не злится на своё поражение и тепло относится к остальным игрокам. Сейчас Иван живёт в Москве, работает управляющим директором банка, есть супруга, дочка и недавно семья пополнилась ещё двумя малышами.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: instagram.com/Zeravshan

Вероника Норкина

Победительница второго сезона. До участия в шоу была востребованным парикмахером, к ней в очередь нужно было записываться за несколько недель. На остров прибыла, когда ей было 29 лет. Кстати, прямо перед этим развелась. В шоу Норкина не выделялась, наоборот, для многих её победа стала сюрпризом.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: кадр из реалити-шоу «Последний герой»

После шоу Вероника переехала в Москву и открыла свой салон красоты. На оставшиеся деньги купила квартиру в Мытищах. Некоторое время спустя вышла замуж за коллегу по шоу – Игоря Безуглова. Сейчас супруги вместе занимаются ресторанным бизнесом, воспитывают дочь и живут в Вильнюсе.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: instagram.com/beznorki

Анна Модестова

Участница первого сезона запомнилась зрителям своей скромностью и романом с Сергеем Сакиным. После окончания шоу пара расписалась, вскоре у них родился сын. Сейчас об Анне практически нет информации. Последний раз соцсети Модестова обновляла в 2015 году.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: кадр из реалити-шоу «Последний герой»

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: facebook.com/anna.modestova.5

Снежана Князева

Князева появилась в первом сезоне. По её словам, опыт это был интересный, но домой она хотела уже через неделю. До программы Снежана появлялась на телевидении в качестве ведущей, поэтому её не смущали камеры.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: кадр из реалити-шоу «Последний герой»

Сейчас Князева замужем, занимается вязанием, вокалом и духовными практиками. Часто путешествует. Работает в эстрадно-джазовом колледже.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: instagram.com/sangitushka

Наталья Тэн

Участница первого сезона, она понравилась далеко не всем зрителям. Наталья была напористой, своенравной и запросто меняла союзников. Однако стоит признать, что без Тэн шоу получилось бы скучнее.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: кадр из реалити-шоу «Последний герой»

Вскоре после «Последнего героя» Наталья вышла замуж и счастлива в браке. Сейчас Тэн пробует себя в качестве актрисы, также она получила диплом режиссёра научно-документального кино.

Гомес, Одинцов, Тэн. Как выглядят и чем сейчас занимаются участники шоу «Последний герой»
Фото: vk.com / Наталья Тэн

Тема выживания на необитаемом острове всегда притягивает людей. Вероятно, интерес возник ещё задолго до появления романа «Робинзон Крузо». В наше время тоже пишутся книги и снимаются фильмы на эту тему.

Кстати, недавно мы вспомнили шесть популярных фильмов и сериалов, где главным героям приходится выживать (здесь подробнее).

Люди в материале: Сергей Одинцов, Инна Гомес, Иван Любименко, Вероника Норкина, Анна Модестова, Снежана Князева, Наталья Тэн, Игорь Безуглов, Сергей Сакин

 
 
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Многие помнят реалити-шоу под названием «Последний герой». Особенно ярким оказался первый сезон. В качестве ведущего выступил Сергей Бодров, а люди познакомились...
 
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