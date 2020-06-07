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В Минске нашли тело мужчины, упавшего с высоты
Источник материала: ОНТМинске нашли тело мужчины, упавшего с высоты" class="one-news__figure-img">
В Минске нашли тело молодого человека, который упал с высоты. Об этом БЕЛТА
Безжизненное тело нашли рядом со зданием на ул. Рабкоровской вечером 6 июня. В УСК уточнили, что он упал с высоты. Погибший — молодой человек 1995 года рождения.
На место выехала следственно-оперативная группа, по результатам ее работы назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка.
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В Минске нашли тело молодого человека, который упал с высоты. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску. Безжизненное тело нашли рядом со зданием на ул. Рабкоровской...
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