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В Минске нашли тело мужчины, упавшего с высоты

07.06.2020 15:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске нашли тело мужчины, упавшего с высотыМинске нашли тело мужчины, упавшего с высоты" class="one-news__figure-img">

В Минске нашли тело молодого человека, который упал с высоты. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску.

Безжизненное тело нашли рядом со зданием на ул. Рабкоровской вечером 6 июня. В УСК уточнили, что он упал с высоты. Погибший — молодой человек 1995 года рождения.

На место выехала следственно-оперативная группа, по результатам ее работы назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске нашли тело молодого человека, который упал с высоты. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску. Безжизненное тело нашли рядом со зданием на ул. Рабкоровской...
 
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