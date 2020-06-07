Самый вредный суп назвал диетолог

Источник материала: ОНТ

Суп, который наиболее опасен для сердечников, гипертоников и людей, страдающих от ожирения, назвал диетолог, сообщает портал E1.ru.

По данным источника, солянка – это суп, который представляет большую опасность для здоровья любого человека, а особенно для тех, у кого есть заболевания сердца или проблемы с лишним весом. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Диетолог обратила внимание также на то, что в солянку добавляют лимон, каперсы и соленья. Все эти ингредиенты противопоказаны людям с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях поджелудочной железы.

Состав солянки очень агрессивный, его такой суп нельзя есть людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, если использовалось мясо животных, кормили антибиотиками, то в бульоне могут оказаться вредные вещества.

Фото: pixabay

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