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21 тысячу человек эвакуировали из-за наводнений в Китае

07.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наводнения в Китае. Почти 380 тысяч человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления 10 городов провинции Цзянси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 тысячу человек эвакуировали из-за наводнений в Китае

Ливни продолжаются уже шестой день. Спасателям пришлось эвакуировать 21 тысячу человек.

21 тысячу человек эвакуировали из-за наводнений в Китае

В результате наводнений обрушились сотни жилых построек. Прямой экономический ущерб власти уже оценили почти в 50 миллионов долларов. Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.

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Наводнения в Китае. Почти 380 тысяч человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления 10 городов провинции Цзянси, сообщили в программе...
 
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