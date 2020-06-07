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В Минске молодой человек упал с высоты, ведётся проверка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 6 июня в Минске возле одного из домов на ул.Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека.
Как
Ведётся проверка, выясняются все детали случившегося.
На неделе в Новополоцке мужчина упал с 5 этажа.
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Новости Беларуси. Вечером 6 июня в Минске возле одного из домов на ул.Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека. Как сообщает БЕЛТА, погибшим оказался...
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