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В Минске молодой человек упал с высоты, ведётся проверка

07.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 6 июня в Минске возле одного из домов на ул.Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека.

Как сообщает БЕЛТА, погибшим оказался 25-летний парень, он упал с высоты. К месту происшествия выбывала СОГ, назначено проведение судмедэкспертизы.

Ведётся проверка, выясняются все детали случившегося.

На неделе в Новополоцке мужчина упал с 5 этажа.

Пострадавший помогал соседке мыть окно – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 6 июня в Минске возле одного из домов на ул.Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека. Как сообщает БЕЛТА, погибшим оказался...
 
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