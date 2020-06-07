В Минске молодой человек упал с высоты, ведётся проверка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 6 июня в Минске возле одного из домов на ул.Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека.

Как сообщает БЕЛТА, погибшим оказался 25-летний парень, он упал с высоты. К месту происшествия выбывала СОГ, назначено проведение судмедэкспертизы.

Ведётся проверка, выясняются все детали случившегося.

На неделе в Новополоцке мужчина упал с 5 этажа.