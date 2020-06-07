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Оранжевый уровень опасности объявлен 8 июня в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Во многих районах страны 8 июня будет жаркая погода, объявлен оранжевый уровень опасности,
Днем 8 июня по юго-востоку Беларуси во многих районах, а на остальной территории местами воздух прогреется до 30-32 градусов. Ночью температура составит 14-19 градусов тепла.
Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность. Преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны будет слабый туман. Жаркая погода ожидается и 9-10 июня.
ФОТО: pixabay.com
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Во многих районах страны 8 июня будет жаркая погода, объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Днем 8 июня по юго-востоку...
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