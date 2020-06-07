ак во время кризиса белоруски поддержали «Милавицу»

Свыше 60 местных торговых точек Milavitsa и Lauma и другие торговые каналы обеспечили почти треть совокупных продаж компании и прирост выручки в белорусских рублях на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года.





В евро, однако, как и на других ключевых рынках, SFG (в его состав на территории Беларуси входят фабрики «Милавица», «Юнона», розничная сеть и логистический комплекс) зафиксировала в Беларуси падение на 0,3%. В европейской валюте за три месяца 2020 года белоруски приобрели белья на сумму 3,428 миллионов.





В отчете эстонского холдинга дается прогноз по условиям, в которых, ему, возможно, придется работать в Беларуси в ближайшие месяцы.





«Ожидается, что экономика сократится в этом году, поскольку пандемия Covid-19 серьезно повредит экспорту на фоне испарения внешнего спроса. Более того, эти последствия, по-видимому, ударят по внутренней экономике, снизив расходы домашних хозяйств и инвестиционную активность в условиях обесценивания белорусского рубля и резкого падения доверия. Однако финансовая поддержка МВФ могла бы смягчить экономический спад», — говорится в отчете SFG.





В целом продажи SFG в рассматриваемом периоде упали на 16,5% и составили 11,546 млн евро.









На главном рынке сбыта холдинга в России (на него пришлось около 60% продаж) реализация уменьшилась на 20,7% до 6,887 млн евро. На экономическую ситуацию на этом рынке оказывали влияние не только последствия пандемии, но и падающие цены на нефть.





На третьем по значению рынке – украинском – SFG по сравнению с первым кварталом 2019 года потеряла свыше половины объема выручки – 55,2%. Продажи на нем упали до 239 тыс. евро.





В странах Балтии объем реализации сократился на 14,7% до 220 тыс. евро.





В первом квартале этого SFG получила чистый убыток в размере 1,44 млн евро. Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года деятельность холдинга была прибыльной, а сумма чистой прибыли составляла 3,08 млн евро.



