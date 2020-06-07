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Какой была «Барселона», в которую перешел Глеб

07.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так начиналась великая эпоха, в которой не нашлось места белорусу.

Какой была «Барселона», в которую перешел Глеб

 Так начиналась великая эпоха, в которой не нашлось места белорусу. 

12 лет назад случился самый громкий трансфер в истории белфутбола – Александр Глеб стал игроком «Барселоны». Надо признать, что Алекс решился на очень смелый шаг. Каталонцы тогда переживали смену эпох, которая неизвестно чем могла закончиться. Роналдиньо скандалил, президента пытались свергнуть, а в Гвардиолу тогда мало кто верил. 



Вспоминаем, что это была за «Барса», в которой оказался лучший футболист Беларуси.

После победы в ЛЧ-2006 «Барса» захандрила: отдали два титула «Реалу», Роналдиньо гулял, а Райкард затух

В мае 2006-го «Барселона» взяла вторую подряд Ла лигу и второй раз в истории покорила Европу – в парижском финале Лиги чемпионов был бит «Арсенал», в котором тогда звездил Глеб. Казалось, та команда с Франком Райкардом у бровки и дерзким Жоаном Лапортой в кресле президента будет доминировать в ближайшие годы.

Но после триумфа в ЛЧ «Барса» захандрила. В Суперкубке Европы лучшую на тот момент команду континента жестко побила «Севилья» (0:3), а в канун 2007-го в финале клубного ЧМ каталонцы не справились с бразильским «Интернационалом» (0:1), в составе которого загоралась звезда Алешандре Пато. 

Новый год для «Барсы» начался тоже неважно. Из ЛЧ вылетели в 1/8 от «Ливерпуля», в Кубке Испании в полуфинале получили 0:4 от «Хетафе», а чемпионский титул отдали «Реалу». Команда Фабио Капелло, которая зимой потеряла Дэвида Бэкхема, неожиданно махнувшего в Лос-Анджелес, отыграла шесть очков отставания и в последнем туре оформила первое за четыре года чемпионство. Оба гранда набрали по 76 очков, но мадридцы стали первыми за счет успеха в личных встречах.

Неудачи никак не повлияли на доверие к тренеру, который принес Каталонии долгожданную победу в ЛЧ, и он остался еще на сезон. В Лиге чемпионов «Барса» выступила лучше – дошла до полуфинала, где уступила будущему триумфатору «Манчестер Юнайтед». 

Но вот внутри страны было все очень грустно. Кубок снова закончился в полуфинале – на сей раз сильнее каталонцев была «Валенсия». Чемпионат с треском провалился. «Барса» пришла к финишу только третьей, пропустив вперед «Вильярреал» и тотально проиграв гонку «Реалу», который оторвался на целых 18 баллов и взял второй титул подряд. Еще большим унижением стало майское класико на «Бернабеу», где сначала «Барселоне» пришлось выстроить коридор чемпионам, а потом Вальдесу доставать четыре мяча из сетки (1:4).




Кризис в команде был виден невооруженным глазом. На игру влияла не лучшая обстановка внутри коллектива. Роналдиньо все чаще зависал в барах Кастельдефельса, тренировался спустя рукава, светил животиком на поле и конфликтовал с Это’О, который считал себя лидером раздевалки наравне с Пуйолем и Хави (годы спустя в интервью камерунец рассказывал, как завел команду в перерыве финала ЛЧ с «Арсеналом). Такое поведение Ронни сказывалось на атмосфере и раздробило коллектив.

Райкард тоже зависел от Роналдиньо. Когда тот был в форме и мотивирован, схемы и тактики голландца работали прекрасно, но как только лидер стал угасать, затухла и «Барса». Особенно показательным был товарняк в конце сезона-2007/08 с «Барселоной Б», которой рулил только начинающий Пеп Гвардиола. Молодежь легко отвозила основу: Роналдиньо заменили спустя 10 минут, Деку чуть шевелился на поле, а грустный Райкард просто курил сигарету. Как позже вспоминал журналист Гильем Балаге, дымящий Франк произвел сильное впечатление на Пепа и тот тогда для себя решил, что нужно что-то менять в родном клубе.

 

Руководство сильно тревожило происходящее в команде – особенно боялись за юного Месси, чтобы не поддался негативному влиянию Роналдиньо, который был для аргентинца как старший брат. 

В руководстве тоже было неспокойно: в Пепа верили не все (хотели Моуринью), Лапорту едва не свергли

Поэтому боссы начали искать замену несправляющемуся Райкарду. Поиски проходили неспокойно и показали отсутствие единения в совете директоров. Главным кандидатом многим виделся Жозе Моуринью, который с осени сидел без работы. В пользу португальца играло резюме и красивая история потенциального возвращения – во второй половине 90-х Жозе трудился в «Барсе» помощником сначала Сэра Бобби Робсона, а потом и Луи ван Гаала.

Спортивный директор Чики Бегиристайн и другой топ-менеджер Марк Ингла даже вели переговоры с Жозе и были впечатлены его презентацией. Но против кандидатуры бывшего тренера «Челси» выступал сам Йохан Кройф, который не разделял футбольной философии португальца и во главе команды хотел видеть «своего» Гвардиолу. Естественно, точку зрения великого голландца разделял и его протеже Лапорта – первые выборы Жоан выиграл во многом благодаря поддержке Кройфа, а уже будучи президентом всегда слушал его советы и не принимал важных решений без его благословения.

«Отец знал Пепа с 17 лет и следил за его работой в «Барселоне Б», когда она выступала в Д4. Отец все видел и был на 100% уверен в выборе. А в жизни ведь как, если не рискуете, вы не живете», – объяснял сын Кройфа Йорди.

Бегиристайн, как выяснилось позже, тоже не был против Пепа, но на всякий случай рассматривал варианты. В итоге через несколько дней после поражения в класико Лапорта объявил о замене Райкарда на Гвардиолу по окончании сезона.

Два бестрофейных сезона, проигранный вчистую чемпионат «Реалу», бардак в команде и назначение нового тренера, опыт которого ограничивался только работой с резервом в четвертой лиге, – все это прилично подорвало доверие к Лапорте, которого в 2006-м переизбрали на четыре года на безальтернативной основе.

У противников президента, славящегося авторитарными методами руководства, появился отличный повод, чтобы его свергнуть. Так, каталонский адвокат и сосьос «Барселоны» Ориоль Жиральт собрал девять тысяч подписей и инициировал вотум недоверия к действующему руководителю клуба. Против Лапорты проголосовало большинство – 60% из почти 40 тысяч членов клуба. Но, чтобы провести досрочные выборы, необходимо было собрать две трети голосов. От капитуляции Лапорту отделили всего несколько процентов. В кресле и он-то остался, но верхушка еще сильнее разделилась на его сторонников и противников, а по всей Барселоне звучали призывы к отставке.

Но Жоан стоял на своем. «Я не собираюсь уходить. Наши полномочия легитимны до 2010-го, мы преодолели движение против нас и с оптимизмом смотрим в будущее. Меня поддерживает большинство директоров, но я понимаю, что некоторые могут быть лично недовольны ситуацией. Если в совете произойдут изменения, они будут понятны», – заявил президент после референдума.

И действительно через неделю после неудачного референдума восемь из 17 членов совета директоров ушли в отставку, а Лапорта стал строить великую «Барсу» с Гвардиолой.

Гвардиола закалился испанским минором и дерзко начал в основной «Барсе» – указал Деку и Роналдиньо на дверь
В 2007-м Бегиристайн хотел устроить Гвардиолу в менеджмент, но Пеп требовал реальной работы и напросился в «Барселону Б». В клубе не понимали, как свою легенду можно отправить в команду, которая будет играть на дне испанского футбола. Тем не менее, перечить бывшему капитану не стали.

Фактически тогда Гвардиола и начал свою революцию в «Барселоне». Готовился Пеп тихо и незаметно. Кроме одного журналиста из каталонской Mundo Deportivio за резервом никто внимательно не следил. 

Испанский Д4 – это искусственные маленькие дешевые поля и полулюбительские команды. Но к работе Пеп подошел так, будто работал с основной командой. Лига плохо освещалась, поэтому готовиться к матчам было трудно. Но эту проблему Гвардиола быстро решил: набрал скаутов, которые снимали матчи соперников для будущего анализа их игры и развил сеть журналистов, которые предоставляли актуальную информацию.

Команду тоже, естественно, переделал под себя: из «Барсы C» поднял юного Педро, а Серхио Бускетса сделал ключевым игроком. Свой футбол Пеп начал строить по принципам Кройфа, под руководством которого выигрывал Кубок чемпионов-1992. Стиль Гвардиолы едва не разбился о реальность минора. После первых трех матчей у молодежи «Барсы» было победа, ничья и поражение. Тренер уже начал сомневаться в том, что футбол Кройфа может работать на крохотных полях Д4, но после нескольких дней раздумий решил не отказываться от доминирующего футбола.

Как оказалось не зря. «Барса Б» стала чемпионом, вернулась в Сегунду Б и в конце сезона возила звездную основу. Успех в миноре придал Пепу кучу уверенности. «Если мы смогли играть довольно хорошо и побеждать на этих маленьких искусственных полях, то мы сможем играть на высшем уровне с лучшими игроками и полями», – резюмировал свой опыт Пеп.

В главной команде Гвардиола начал дерзко. На презентации попросил журналистов пристегнуть ремни, потому что поездка будет лихой, и объявил о расставании с лидерами Роналдиньо, Деку и Это’О. 

Для многих каталонцев такая уверенность молодого тренера была удивительна. Но Пеп действовал не опрометчиво. Он хорошо изучил команду Райкарда и знал все ее слабости. Роналдиньо и Деку уже не показывали привычного уровня (в чем Гвардиола лично убедился в том самом товарняке) и позволяли себе слишком много вольностей – могли даже выпившими прийти на тренировку (как говорил сам Глеб). Пеп разделял обеспокоенность руководства, что они могу испортить юного Лео – и указал ветеранам на дверь от греха подальше.

 

В Это’О нового тренера смущал взрывной характер, который мог вносить дисбаланс в команду.  Он считал камерунца тикающей бомбой, но после того, как Ронни и Деку ушли в «Милан» и «Челси», решил его оставить. 

Кроме того «Барса рассталась с еще несколькими видными игроками эпохи Райкарда. Джанлука Дзамбротта вернулся на родину в «Милан», Лилиан Тюрам закончил карьеру, Эдмилсон перебрался в «Вильярреал», а Эскерро – в «Осасуну». 

На замену ушедшим Пеп поднял из молодежки Бускетса, вернул из МЮ Пике, у «Севильи» забрал Дани Алвеса и Сейду Кейта и перетащил из «Арсенала» Алекса Глеба.

Глеб – один из первых трансферов Гвардиолы. Он ценил белоруса за универсальность

Одним из самых интригующих получился как раз трансфер белоруса. Алекс был вообще одним из первых, кого Пеп попросил в состав. Еще в мае, как писали испанские СМИ, Бегиристайн по просьбе Гвардиолы летал в Кайзерслаутерн на товарняк сборной Беларуси с Германией, чтобы обсудить переход. По слухам, хавбек «Арсенала» тогда имел на руках предложения от «Интера», куда его сильно хотел Моуриньо, и «Реала», но выбрал «Барсу», которая заплатила за него 15 млн евро и дала контракт на четыре года с опцией выкупа в 80 млн евро.

Сейчас весь мир знает, как Алекс корит себя за тот переход и признается, что Каталонии предпочитал «Баварию» или продолжение карьеры в «Арсенале». Но тогда газеты писали, что белорус устал от шумного Лондона и хотел перемен.



Многие журналисты и фанаты видели в Глебе замену самому Роналдиньо. Символизма теории добавлял тот факт, что легендарный бразилец прощался с Барселоной в тот же день, что белорус приехал на медосмотр. 

Но все-таки белоруса Пеп звал для других целей. Хоть по Алекс и мог закрыть бровку, где бегал Ронни, по стилю они совершенно разные игроки. Разницу между ними четко подчеркнул журналист Goal.com Юэн Макдональд, сравнив мартовский Минск с ноябрьским Порту Алегри. 

А во время презентации Алекса все объяснил сам тренер. «Его универсальность дает уникальные тактические возможности – он может сыграть полузащитника, вингера или ложную девятку. Он прекрасно вольется в команду и удивит многих на «Камп Ноу», – хвалил Глеба Гвардиола.

Пеп сразу же начал встраивать белоруса в свою модель игры. Он активно использовал Глеба на предсезонке, выпускал в плей-офф квалификации ЛЧ против «Вислы» и дал игровое время в стартовом матче Ла Лиги против «Нумансии». Хоть «Барса» и неожиданно проиграла, Алекс показал себя неплохо и на следующий матч против «Расинга» получил место в старте. Правда, еще в первом тайме он получил по ногам от брутального Пабло Пинильоса и был заменен. Травма оставила Алекса на шесть матчей вне игры.

Поединок с «Расингом» закончился вничью (1:1) и над тренером, который обещал лихую поездку, стали подшучивать и сомневаться в его способности руководить командой. Но в третьем матче чемпионата «Барса» уничтожила «Спортинг» 6:1 и уже дальше не останавливалась. Пеп нашел идеальный баланс состава для своей тики-таки: Хави и Иньеста при поддержке Туре или Бускетса творили в центре поля, а Анри, Это’О и Месси заправляли в атаке. Кейта, Кркич и Гудьонсен были первыми на подмену. 

Глеб, вернувшись после травмы, при должном отношении мог стать полноценной частью одной из лучших команд в истории, которая выиграла все, но вместо этого внес себя в список главных провалов той эпохи. 

Фото: twitter.com/championsleague, as.com, Gettyimages.ru/Denis Doyle,MN Chan,Luis Bagu, Jasper Juinen, Mike Stobe, Michael Regan
 
Теги: Минск
 
 
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