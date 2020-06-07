|
Парень из Минска попал в Книгу рекордов Гиннесса. В третий раз
Источник материала: KYKY>
Беларуский воркаутер Максим Трухоновец в очередной раз побил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в Книгу рекордов,
Трухоновец живет в Минске, он – айтишник, и спортом занимается в свободное от работы время. Тренировкам уделяет минимум два часа, шесть раз в неделю. Первый рекорд Гиннесса он установил по максимальному количеству подтягиваний. Затем случилась вторая победа: в 2018 году минчанин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский воркаутер Максим Трухоновец в очередной раз побил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)