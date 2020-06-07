Парень из Минска попал в Книгу рекордов Гиннесса. В третий раз

Источник материала: KYKY

Беларуский воркаутер Максим Трухоновец в очередной раз побил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в Книгу рекордов, пишет TUT.by.

Трухоновец живет в Минске, он – айтишник, и спортом занимается в свободное от работы время. Тренировкам уделяет минимум два часа, шесть раз в неделю. Первый рекорд Гиннесса он установил по максимальному количеству подтягиваний. Затем случилась вторая победа: в 2018 году минчанин стал мировым рекордсменом по количеству выходов силой на две руки. Тогда он побил максимум, державшийся семь лет. К этому моменту Максим шел четыре с половиной года.