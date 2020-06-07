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«Витэн» победил ВРЗ в первом матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

07.06.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Витэн» победил ВРЗ в первом матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Началась битва за золото в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Сегодня – первый поединок финальной серии. «Витэн» в Орше принимал ВРЗ и победил со счетом 3:2.

Отметим, что ВРЗ в четвертый раз подряд вышел в финал национального чемпионата, но еще ни разу команде из Гомеля не удавалось завоевать золотые медали. «Витэн» участвует в решающей серии плей-офф впервые. Второй поединок состоится 11 июня. Финальное противостояние продлится до трех побед одной из команд. 

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Теги: Гомель
 
 
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Началась битва за золото в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Сегодня – первый поединок финальной серии. «Витэн» в Орше принимал ВРЗ и победил со счетом 3:2. ...
 
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