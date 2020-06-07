|
«Витэн» победил ВРЗ в первом матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Началась битва за золото в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Сегодня – первый поединок финальной серии. «Витэн» в Орше принимал ВРЗ и победил со счетом 3:2.
Отметим, что ВРЗ в четвертый раз подряд вышел в финал национального чемпионата, но еще ни разу команде из Гомеля не удавалось завоевать золотые медали. «Витэн» участвует в решающей серии плей-офф впервые. Второй поединок состоится 11 июня. Финальное противостояние продлится до трех побед одной из команд.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась битва за золото в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Сегодня – первый поединок финальной серии. «Витэн» в Орше принимал ВРЗ и победил со счетом 3:2. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)