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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в матче Бундеслиги
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Германии по футболу. В 30-м туре Бундеслиги лидеры одержали победы.
Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Герту» – 1:0. Единственный мяч на счету Эмре Джана. Леверкузенский «Байер» дома не устоял перед «Баварией» – 2:4. Мюнхенцы – безоговорочные лидеры чемпионата. Отрыв от «Боруссии» составляет 7 баллов. И в случае победы в следующем туре, а также потери очков конкурентами, «Бавария» может досрочно оформить очередной титул.
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Продолжается чемпионат Германии по футболу. В 30-м туре Бундеслиги лидеры одержали победы. Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Герту» – 1:0....
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